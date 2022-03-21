أصبوحة شعرية مضيئة في حب «أم الإمارات»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

نظم الاتحاد النسائي العام في مقره بأبوظبي صباح أمس، أصبوحة شعرية خاصة بالاحتفال بـ«يوم الأم»، شارك فيها نخبة مميزة من شعراء الوطن وشاعراته، وأنشدوا قصائد تغنت بحب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

حرص الاتحاد النسائي العام متمثلاً في مكتبة فاطمة بنت مبارك، على الاحتفاء بالمثل الأعلى والقدوة الحسنة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة العمل الإنساني والاجتماعي والداعم الأول والأكبر لقضايا الأمومة والطفولة في دولة الإمارات والعالم العربي بشكل عام، انطلاقاً من رؤية سموها الثاقبة وإيمانها الراسخ بمكانة الأم ودورها الأساسي في رعاية وتنشئة الأبناء والحفاظ على كيان الأسرة التي هي عماد المجتمع.

اتسمت الجلسة الشعرية، التي قدمها الإعلامي حسين العامري، وشارك بها كل من الشيخ ماجد سلطان الخاطري، والشاعر هادي المنصوري، والشاعرة مولاف، والشاعرة حمدة المر المهيري، بالمشاعر الجياشة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث قرأ الشعراء والشاعرات قصائد مهداة لسموها، استلهموها من الأدوار الجليلة لصاحبة الخير والعطاء اللامحدود، والبصمات المضيئة للمرأة محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً، من دعم ونصرة وتمكين المرأة، الأم، المربية، والعاملة، وغيرها من جموع النساء في مختلف أرجاء العالم.

وبهذه المناسبة تقدمت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بخالص التهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأمهات الإمارات والعالم، بمناسبة احتفاء العالم بـ«يوم الأم»، مؤكدة أن الأم هي اللبنة الأساسية في بناء الأسرة التي تقوم عليها المجتمعات والدول.

وأكدت أن الاحتفال بيوم الأم مناسبة متجددة، نعتز فيها بالمكانة الكبيرة التي تعتليها المرأة والأم في دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث تجلى اهتمام الدولة بالأم العاملة من خلال التشريعات والقوانين التي تساهم في تحفيزها على الالتحاق بسوق العمل، ورفع نسب مشاركتها به، ما أهلها لأن تلعب عبر التاريخ دوراً حيوياً بجانب أخيها الرجل في مختلف مراحل بناء أركان الإمارات، بفضل تربيتها ووعيها وعلمها، وطموحها الذي يعانق عنان السماء.

وأشارت السويدي، إلى أن الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، عمل على استحداث المبادرات والبرامج وتبني العديد من الممارسات الرامية لرفع شأن المرأة، بما يمكنها من التألق والنجاح في حياتها الأسرية والعملية أيضاً، حيث وضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة نصب عينيه ونفذ العديد من الدورات وورش العمل التوعوية للمرأة والأم لتزويدها بكل ما يدور حولها وتزيد من ثقافتها المجتمعية لبناء أسرتها الصغيرة في بيئة سليمة، حيث تعد اللبنة الأولى للمجتمع، ويمثل الجانب الاجتماعي أحد المحاور الأساسية والمهمة في خطة عمل النسائي العام، والتي دفعته لإطلاق بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة، بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، والتي تُعد نقلة نوعية في مجال خدمة المجتمع وتعزيز استقراره.

بناء الوطن

قالت عائشة المهري مديرة مكتبة فاطمة بنت مبارك: إن الاتحاد النسائي سعى بأن تخرج الأصبوحة الشعرية بما يليق بمكانة وألق وتاريخ «أم الإمارات» على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضافت أن الاحتفال الذي ينظمه الاتحاد النسائي في يوم الأم كل عام لـ«أم الإمارات»، يُعد من المناسبات الغالية على قلوبنا جميعاً لأنه بمثابة تقديم العرفان والتقدير المباشرين لنبع الحنان ورمز الأمومة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

وأشارت المهري إلى أن اختيار الشعر في هذه المناسبة السعيدة ليكون بريداً مرسلاً من شعراء الوطن وشاعراته لأمنا الغالية، جاء لكونه أرفع أدوات التعبير التي تحملها لغتنا الجميلة من ناحية، ولما يرتبط به من صدق المشاعر وبلاغة الطرح وعمق الدلالة وفيوض المحبة التي تليق جميعها بشخصية نسائية إماراتية كبيرة قدمت عطاءها بلا حدود، ليس فقط للمرأة الإماراتية ولكن للأسرة والمجتمع بكافة ألوانه وأطيافه وأجناسه.

وأكدت عائشة المهري أن المكانة التي حظيت بها المرأة الإماراتية بفضل دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تؤتي ثمارها كل يوم، حتى أصبحت المرأة في مجتمعنا فاعلة في بناء الوطن عملاً وعلماً ورعاية لأسرتها، بل وأصبحت بدعم سموها نموذجاً نفخر به في في كل المحافل محلياً وعربياً ودولياً، إذ أصبحت وزيرة وقاضية ومعلمة وطبيبة ومهندسة ومربية لأجيال تقدر قيمة وطننا الغالي وتعزز من هويته وتواكب تطلعات قيادته الرشيدة، في أن تكون الإمارات دائما وأبداً في مصاف الدول المتحضرة والمتقدمة بكافة المجالات.