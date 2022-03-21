اليوم 07:41
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
عبدالله بن سالم القاسمي يشهد حفل اليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية
عبدالله بن سالم القاسمي يتوسط الخريجين بحضور أحمد بن سلطان القاسمي (من المصدر)
22 مارس 2022 01:20

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل اليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة الذي أقيم مساء أمس بمقر الأكاديمية.
بدأت وقائع الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، قال فيها: «تتوّج أكاديمية العلوم الشرطية اليوم، مسيرة عمل امتدت لـ 25 عاماً من العطاء، حيث كان الأول من يوليو لعام 1996 علامة فارقة لصدور قرار سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتأسيس وتثبيت أركان ودعائم الأمن وحفظ الاستقرار، من خلال إنشاء هذا الصرح الأمني المتميز». وتفضل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي بتكريم أوائل خريجي الدفعة 22 من الطلبة الضباط، كما تسلّم سموه درع اليوبيل الفضي من مدير عام الأكاديمية، تقديراً وعرفاناً لسموه على تشريفه حفل اليوبيل الفضي.

حضور
حضر حفل اليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية وقادة الشرطة، وكبار ضباط وزارة الداخلية وأعضاء مجلس الأكاديمية، ومديري الأكاديميات والكليات العسكرية في دولة الإمارات وبعض الدول الخليجية والعربية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة في الدولة.

 

عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
أكاديمية العلوم الشرطية
آخر الأخبار
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
الرياضي
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
اليوم 02:19
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
الرياضي
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©