عبدالله بن سالم القاسمي يشهد حفل اليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل اليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة الذي أقيم مساء أمس بمقر الأكاديمية.

بدأت وقائع الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، قال فيها: «تتوّج أكاديمية العلوم الشرطية اليوم، مسيرة عمل امتدت لـ 25 عاماً من العطاء، حيث كان الأول من يوليو لعام 1996 علامة فارقة لصدور قرار سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتأسيس وتثبيت أركان ودعائم الأمن وحفظ الاستقرار، من خلال إنشاء هذا الصرح الأمني المتميز». وتفضل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي بتكريم أوائل خريجي الدفعة 22 من الطلبة الضباط، كما تسلّم سموه درع اليوبيل الفضي من مدير عام الأكاديمية، تقديراً وعرفاناً لسموه على تشريفه حفل اليوبيل الفضي.

حضور

حضر حفل اليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية وقادة الشرطة، وكبار ضباط وزارة الداخلية وأعضاء مجلس الأكاديمية، ومديري الأكاديميات والكليات العسكرية في دولة الإمارات وبعض الدول الخليجية والعربية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة في الدولة.