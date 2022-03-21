«الطوارئ والأزمات» تطلق برنامج قيادات المستقبل

أبوظبي (وام)

أطلق عبيد راشد الحصان الشامسي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة، برنامج «قيادات المستقبل» لصناعة مستقبل أكثر ابتكاراً ومرونة ضمن خطة الهيئة في تأهيل وتهيئة القيادات المستقبلية في مجتمع الطوارئ والأزمات. وقال الشامسي: «تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة والاستعدادات لدخول حقبة جديدة من التطور والجاهزية، يسعدنا أن نعلن عن انطلاق برنامج قيادات المستقبل، والذي يعمل على أساسات وركائز استشرافية مستقبلية من خلال التمكين الحقيقي للقيادات الوطنية، ولصناعة مستقبل تحقق فيه رؤيتنا «دولة آمنة وقادرة على الصمود»، من خلال تسخير كافة الإمكانيات لبناء قدرات متميزة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفي بيئة داعمة للكوادر الوطنية تؤكد دعمنا للقيادات الشابة المستقبلية». وحث القيادات الشابة على أهمية تطوير المهارات الشخصية والتعلّم الذاتي عبر الاطلاع المستمر على أفضل الممارسات والتطورات في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

دفع عجلة التنمية الشاملة

يسهم البرنامج في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ودفع عجلة التنمية الشاملة والريادة المعرفية في تمكين قدرات ومهارات الشباب.

كما يستهدف البرنامج 12 منتسباً لتطوير الجانب الأكاديمي والعلمي في الإدارة والقيادة في المرحلة الأولى باستخدام نموذج التعليم الهجين، وبمشاركة أفضل الخبرات، ما يتيح للشباب فرصة لتواصل العقول وبناء المهارات. ويهدف البرنامج إلى بناء جيل من القيادات متمكن في منظومة الطوارئ والأزمات يكون بمثابة الواجهة والصف الأول لمواجهة طيف واسع من المخاطر والتحديات، متسلحين بالأدوات الحديثة لنقل التجربة الإماراتية في إدارة الطوارئ والأزمات للعالم أجمع.