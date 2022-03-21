شرطة أبوظبي تحتفل في 88 موقعاً «بيوم السعادة الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي في 88 موقعاً على مستوى الوحدات التنظيمية التابعة لها بيوم السعادة الدولي الذي يصادف 20 مارس سنوياً، وحرص مديرو القطاعات ومديرو المديريات، ومديرو الإدارات بمشاركة موظفيهم بهذه المناسبة التي أدخلت البهجة والفرحة في قلوبهم.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية حرص القيادة الشرطية على تحقيق الإيجابية والرضا الوظيفي، من خلال توفير بيئة عمل تحفيزية تشجع الإبداع والابتكار الذي سينعكس بشكل إيجابي على أداء العاملين في تقديم الخدمات وإسعاد المتعاملين معهم، والتي تصب بالتوجّه العام للدولة واهتمام القيادة الرشيدة بنشر مفهوم السعادة والإيجابية الوظيفية.