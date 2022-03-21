الإمارات تستضيف «أسبوع المناخ»

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن استضافة دولة الإمارات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيركز على مجموعة من القضايا الرئيسة، التي ستسهم في رسم توجهات العمل المناخي في المنطقة، ومنها المرونة في مواجهة تداعيات التغير، وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتعزيز التعاون والاعتماد على الحلول الابتكارية.

وأشارت إلى أن الأسبوع سيمثل مواصلة للزخم والمخرجات المهمة من COP26، عبر جمع صناع القرار والمسؤولين والمعنيين بالتغير المناخي في المنطقة لطرح ومناقشة خطط تعزيز جهود خفض مسببات تغير المناخ، وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، وتحفيز دول المنطقة على تبني توجهات تحقيق الحياد والمرونة المناخية، وتعزيز جهودها للمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس للحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض وإبقائها عند حدود 1.5 درجة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، للإعلان عن تفاصيل برنامج «أسبوع المناخ الإقليمي الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي يعقد في دبي للمرة الأولى في المنطقة، خلال الفترة ما بين (28 - 31) مارس الجاري.

من جانبه، قال سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يعتبر هذا الحدث المُلتقى الأول ضمن أجندة العمل المناخي الدولي منذ مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، والذي أُقيم في غلاسكو، بإسكتلندا، المملكة المتحدة في نوفمبر الماضي. كما يأتي«أسبوع المناخ الإقليمي» في أعقاب سلسلة من الفعاليات المماثلة التي احتضنتها شمال أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي خلال العام الماضي.