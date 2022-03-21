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منصور بن محمد يعتمد نتائج تقييم الوصول للمواقع الإلكترونية
منصور بن محمد يعتمد نتائج تقييم الوصول للمواقع الإلكترونية
22 مارس 2022 01:19

دبي (الاتحاد)

 ثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، جهود الجهات الحكومية في تأهيل مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية لتكون سهلة الوصول لأصحاب الهمم، ما يسهم في تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى توفير بيئة مؤهلة وداعمة لأصحاب الهمم، وتمكينهم للاستقلالية والتمتع بحقوقهم الكاملة. جاء ذلك خلال اعتماد سموه نتائج تقييم إمكانية الوصول للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية الحكومية لعام 2021، والتي أظهرت أن العديد من الجهات الحكومية أحرزت نسبة مطابقة ممتازة في المواقع الإلكترونية بلغت أكثر من 90%، وتحقيق 11 جهة حكومية 10/10 في مستوى الامتثال في تقييم إمكانية وصول أصحاب الهمم لمحتوى التطبيقات الذكية. وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تسير بخطى ثابتة لتكون مدينة صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم، إيماناً بقدراتهم ودورهم في بناء الوطن، وضرورة استثمار طاقات الموهوبين منهم، ومنحهم جميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في مجالات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية والتوظيف والبيئة المؤهلة».

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