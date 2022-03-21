اليوم 07:40
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«الرعاية الأسرية» بأبوظبي تعقد الملتقى التعريفي الثاني
مغير الخييلي وبشرى الملا خلال الملتقى (من المصدر)
22 مارس 2022 01:19

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة بشرى الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، خلال الملتقى التعريفي الثاني للهيئة المنعقد الأسبوع الماضي، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن إنشاء هيئة الرعاية الأسرية تُعتبر خطوة أساسية في رحلة تطوير القطاع الاجتماعي، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية دائرة تنمية المجتمع الهادفة إلى تحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة في الإمارة، مشيرة إلى أنها تعتبر استكمالاً للجهود التي تبذلها الدائرة لتعزيز التماسك والاستقرار الأسري، حيث ستعمل الهيئة الجديدة على النهوض باحتياجات الأسرة في إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة، ويتوافق مع طموحات الخمسين عاماً القادمة. كما وستساهم الهيئة في توفير الأدوات اللازمة لرفع وتحسين جودة حياة الأسرة، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الاجتماعي بما يحقق مستوى معيشة لائقاً لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في الإمارة.

الرعاية الأسرية
مغير خميس الخييلي
أبوظبي
دائرة تنمية المجتمع
آخر الأخبار
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
الرياضي
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
اليوم 02:19
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
الرياضي
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©