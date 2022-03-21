«الرعاية الأسرية» بأبوظبي تعقد الملتقى التعريفي الثاني

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة بشرى الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، خلال الملتقى التعريفي الثاني للهيئة المنعقد الأسبوع الماضي، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن إنشاء هيئة الرعاية الأسرية تُعتبر خطوة أساسية في رحلة تطوير القطاع الاجتماعي، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية دائرة تنمية المجتمع الهادفة إلى تحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة في الإمارة، مشيرة إلى أنها تعتبر استكمالاً للجهود التي تبذلها الدائرة لتعزيز التماسك والاستقرار الأسري، حيث ستعمل الهيئة الجديدة على النهوض باحتياجات الأسرة في إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة، ويتوافق مع طموحات الخمسين عاماً القادمة. كما وستساهم الهيئة في توفير الأدوات اللازمة لرفع وتحسين جودة حياة الأسرة، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الاجتماعي بما يحقق مستوى معيشة لائقاً لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في الإمارة.