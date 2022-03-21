«زايد العليا» تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

أبوظبي(الاتحاد)

أشادت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام كبير بمختلف فئات أصحاب الهمم، وسعيها إلى توفير أفضل سبل الرعاية لهم من خلال إنشاء مراكز لرعايتهم، وتأهيلهم وإشهار الأندية الرياضية التي تعمل على تنمية قدراتهم البدنية ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع، وخاصة أنهم جزء لايتجزأ منه، ويحتاجون إلى الرعاية الدائمة. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون والذي يوافق 21 مارس من كل عام، حيث احتفلت المؤسسة بتلك المناسبة العالمية على مستوى مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها، ونظمت احتفالاً أمس بمقر مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل التابع لها، بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة وعدد من قياداتها والطلاب أصحاب الهمم من فئة الإعاقات الذهنية «متلازمة دوان» وذويهم، اشتملت على فقرات مسرحية متنوعة، ومجموعة من الورش الفنية.