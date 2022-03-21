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الإمارات
وفد من سفارة الدولة يزور الأطفال الإماراتيين
وفد من سفارة الدولة يزور الأطفال الإماراتيين
22 مارس 2022 01:19

لندن (وام)

 زار ممثلون عن سفارة الدولة لدى لندن، عدداً من الأطفال الإماراتيين الذين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى جريت أورموند ستريت في العاصمة البريطانية، وذلك احتفاء بيوم الطفل الإماراتي. ضم الوفد الزائر منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وروضة العتيبة، نائب رئيس البعثة، والدبلوماسي أحمد العبدولي، حيث قدم الوفد للأطفال بعض الهدايا المميزة التي أدخلت البهجة في نفوسهم وأسعدت أسرهم. وقال بالهول: «نأمل بهذه المناسبة العزيزة، وهي يوم الطفل الإماراتي، أن ينعم جميع الأطفال بصحة جيدة وبمستقبل زاهر، ونتمنى لأبطالنا الصغار الذين التقينا بهم الشفاء العاجل». وكان للمنحة السخية التي قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في عام 2014 والبالغة 60 مليون جنيه إسترليني، الفضل في تأسيس مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، حيث يعد المركز ثمرة شراكة بين مستشفى جريت أورموند ستريت وكلية لندن الجامعية ومؤسسة مستشفى جريت أورموند ستريت الخيرية للأطفال.

لندن
الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
يوم الطفل الإماراتي
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