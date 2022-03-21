«عونك يا وطن» يحتفل بأمهات المتطوعين

العين (الاتحاد)

أقام فريق عونك يا وطن التطوعي احتفالية بمناسبة يوم الأم، خص بها أمهات المتطوعين وذلك بمنطقة المبزرة الخضراء في مدينة العين.

وحضر الاحتفالية الشيخ سعيد بن محمد بن حم العامري عضو البرلمان الإماراتي والعربي للطفل، الذي قام بدوره بشكر القائمين على هذه الفعالية، ووزع مجموعة من الهدايا على أمهات المتطوعين.

وقال ابن حم: إن الدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في نصرة قضايا المرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإنشاء أول منظمة نسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها الحاسم في تعليم المرأة ومكافحة الأمية، والاهتمام بحقوق النساء على الصعيد الدولي ودعم حقوقهن.