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الإمارات
«الصحة» تدعم جهود إسعاد الأم
«الصحة» تدعم جهود إسعاد الأم
22 مارس 2022 01:19

دبي(الاتحاد)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تولي اهتماماً خاصاً بصحة المرأة والأم في كافة الخطط والاستراتيجيات، من خلال تطبيق العديد من البرامج والمبادرات الصحية الوطنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف توفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز صحتها الجسدية والنفسية لضمان رعاية صحية آمنة للمرأة، في إطار الجهود الحكومية لإسعاد الأم، وتحقيق جودة الحياة والرفاه في الدولة.
وأضافت: يحمل يوم الأم معاني الخير والعطاء والتضحية، ومناسبة سنوية للاعتزاز بعطائها وتكريمها، تقديراً لدورها في بناء المجتمع وتنشئة الأجيال وغرس القيم والأخلاق وتربيهم على روح الولاء والانتماء للوطن. وتحل المناسبة هذا العام وقد حققت المرأة والأم الإماراتية إنجازات كبيرة على الصعد كافة، بفضل دعم وثقة القيادة الحكيمة، التي عملت على تعزيز دور الأم كامرأة عاملة، وسخرت لها الإمكانيات التي ساعدتها على التطور والنجاح في جميع المجالات.
وفي هذه المناسبة يستذكر شعب الإمارات بكل الإجلال والاحترام جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم وتعزيز مكانة الأم والمرأة الإماراتية، حيث أرست سموها منظومة ثقافية وصحية واجتماعية وتعليمية داعمة للأم الإماراتية، وتفعيل دورها في التنمية المستدامة، وتوفير السبل والآليات كافة اللازمة لحمايتها ورعايتها.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
يوم الأم
الإمارات
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