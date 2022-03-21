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الإمارات
«كلنا الإمارات»: الأم الإماراتية عطاء لا ينضب
«كلنا الإمارات»: الأم الإماراتية عطاء لا ينضب
22 مارس 2022 01:19

أبوظبي ( الاتحاد)

هنأت جمعية كلنا الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة اليوم العالمي للأم، كما هنأت جميع الأمهات بدولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال عبدالله أحمد العلي المدير التنفيذي لجمعية كلنا الإمارات: إن الأم الإماراتية هي نبع عطاء لا ينضب ولا ينقطع، فقد كانت وما زالت العنصر الأهم في الأسرة، والتي يقع على عاتقها تربية وتنشئة الأجيال وغرس القيم العليا في نفوسهم وتحفيزهم دائماً على حب الوطن والتضحية لأجل عزته وكرامته.

جمعية كلنا الإمارات
فاطمة بنت مبارك
أم الإمارات
الاتحاد النسائي العام
اليوم العالمي للأم
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