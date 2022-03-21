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الإمارات
عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع تركيا
عبدالله بن زايد مستقبلاً وزير خارجية تركيا في أبوظبي (تصوير: سعيد جمعوه)
22 مارس 2022 01:19

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي. ورحب سموه بمعالي وزير خارجية جمهورية تركيا، مؤكداً الحرص على تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين. 
عقب ذلك، عقد سموه ومعالي مولود تشاووش أوغلو جلسة مباحثات على غداء عمل في قصر الإمارات بأبوظبي، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك الإماراتي التركي، وسبل تعزيزه بما يخدم مصلحة البلدين، ويعود بالخير على شعبيهما. 
واستعرض الجانبان مخرجات زيارة الدولة التي قام بها مؤخراً فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى دولة الإمارات، وما شهدته من الإعلان عن اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا، بهدف تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين. 
كما تبادلا وجهات النظر تجاه الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية، ومنها التطورات على الساحة الأوكرانية، وأهمية تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. واستعرض سموه ومعالي مولود تشاووش أوغلو مشاركة جمهورية تركيا في «إكسبو 2020 دبي» ودوره كمنصة مهمة لبلورة الشراكات المثمرة بين الدول المشاركة، وتعزيز التعاون الدولي، ودفع آفاق التنمية في المجتمعات. 
وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد حضر جانباً من أعمال الملتقى الـ 16 للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي ، بمشاركة معالي مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا، حيث ألقى معاليه كلمة تحت عنوان «العلاقات الإماراتية التركية». حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وسعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية.

عبدالله بن زايد
الإمارات
تركيا
مولود تشاووش أوغلو
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