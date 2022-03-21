«خلوة بحثية» بين «الاتحاد» و«تريندز» حول  تحديات الإعلام والبحث العلمي

طه حسيب (أبوظبي)

في منارة السعديات، وبمناسبة «اليوم العالمي للسعادة»، نظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، بالشراكة والتعاون مع صحيفة «الاتحاد» خلوة بحثية بعنوان «الإعلام والبحث العلمي: تكامل الأدوار لتحقيق سعادة الإنسان». وتأتي هذه الخلوة ضمن نشاطات اليوم العالمي للسعادة الذي يوافق العشرين من مارس من كل عام، وتحتفل به دولة الإمارات بإنجازات متنوعة تعزز سعادة المجتمع بكل فئاته، وتحقق له أفضل جودة حياة ممكنة.

الغاية.. هي الإنسان

وفي بداية الفعاليات التي قدمها من مركز تريندز، صقر الشريف ونور المزروعي، جاءت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الشريف لتؤكد أن البحث العلمي والإعلام متكاملان، وكل منهما يضطلع بدور أساسي في تحقيق سعادة الإنسان، فغاية البحث العلمي في الأصل هو الإنسان، بينما يدخل في صميم الأهداف التي يسعى الإعلام لتحقيقها خدمة الإنسان، وتوفير المعرفة التي يحتاجها في حياته اليومية.

وتهدف الخلوة إلى بحث أدوار البحث العلمي والإعلام في تحقيق سعادة الإنسان بما ينسجم ورؤية القيادة في أن تكون الإمارات أفضل مكان للعيش والاستقرار والرفاهية والسعادة.

أثناء تكريم أمل البريكي كأفضل باحث واعد في «تريندز»

رسائل.. الأم السعادة والشراكة

وأكد الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» أن هذه الفعالية تحتفي بثلاث مناسبات مترابطة، وهي اليوم العالمي للسعادة، ويوم الأم، وكذلك بفاعليتنا المتميزة التي تُعد الأولى من نوعها التي تعقد بين مركز بحثي متميز، وصحيفة مرموقة مثل صحيفة «الاتحاد». وأضاف العلي: هناك بعض الرسائل تحملها هذه الفعالية: أولاً- وبمناسبة اليوم العالمي للسعادة، نقتفي أثر القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي توجه كل جهدها وعملها من أجل تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته حتى أصبح الشعب الإماراتي من أسعد شعوب الأرض قاطبة، ولذا نحن حريصون في تريندز على تحقيق سعادة جميع الباحثين والعاملين في المركز، وقمنا مؤخراً باستحداث وحدة جديدة في المركز هي «وحدة إسعاد المتعاملين والعاملين».

الرسالة الثانية بمناسبة يوم الأم، فحسب العلي: تحمل الفعالية رسالة شكر وعرفان وتقدير لكل امرأة، وكل أم عاملة في «تريندز» وفي صحيفة «الاتحاد» وفي أي مكان في الإمارات والعالم، مؤكداً أن المرأة شريك أساسي في أي مسيرة ناجحة للتنمية والرفاهية، وهي حجر الزاوية في نهضة أي مجتمع، والأمم الناجحة والمتمكنة هي تلك التي وفرت كل السبل لتمكين المرأة.

الرسالة الثالثة، وجّه خلالها العلي الشكر لصحيفة الاتحاد العريقة مؤكداً تكاملية العلاقة بين وسائل الإعلام ومؤسسات الفكر والدراسات من أجل تقديم المحتوى المعرفي الهادف للرأي العام بشأن مختلف القضايا والتطورات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يخدم الأهداف الوطنية والإنسانية.

سباق نحو المعرفة

وفي كلمته أكد حمد الكعبي رئيس تحرير «الاتحاد» أهمية البحث العلمي والإعلام في الحصول على المعرفة للتعامل مع التحديات الراهنة، وأيضاً استقراء المستقبل.

واستنتج أن مهمة البحث العلمي ومهمة الإعلام تتحققان عندما يتمكن المجتمع من إدراك المستجدات وفهمها بما يحقق المصلحة الوطنية، وبما يضمن استدامة السعادة في المجتمع. وأكدت كلمة الكعبي أن قيادتنا الرشيدة حريصة على السعي الدؤوب بجهود متواصلة من أجل إسعاد جميع أفراد المجتمع، ما جعل الدولة تحقق المركز الأول عربياً، والـ 24 عالمياً في مؤشر السعادة، بحسب تقرير السعادة العالمي لعام 2022. الإعلام والبحث العلمي رافدان مهمان- حسب الكعبي- لاكتساب المعرفة وتنشئة أجيال تدرك جدوى التفاعل مع المستجدات، محلياً وإقليمياً وعالمياً من أجل حياة أفضل، ومن أجل سعادة الناس.

أهداف متشابهة

وخلال الخلوة البحثية تطرق المشاركون من باحثي «تريندز» وصحفيي «الاتحاد» إلى محاور متنوعة تناولت طبيعة مهمة البحث العلمي والإعلام وأوجه الشبه والاختلاف بينهما، ومتطلبات التكامل بينهما من أجل تقديم رسائل توعوية مهمة للجمهور، ومعيار المصداقية كمحدد جوهري يضمن توعية الجمهور بالمستجدات وفق أسس من النزاهة والموضوعية والمصلحة الوطنية.

واستنتج طه حسيب، من صحيفة الاتحاد أن الإعلام يتبادل الأدوار التوعوية ذاتها مع البحث العلمي، وكلاهما يحتاج الآخر، البحث العلمي ينشد الوصول إلى شرائح وفئات أكبر من خلال المنصات الإعلامية بمختلف صنوفها، وتحتاج وسائل الإعلام تعظيم الاستفادة من المحتوى المعرفي لمؤسسات البحث العلمي من أجل تحليل عميق للمستجدات وتجاوز مجرد التغطية والمتابعة الخبرية للأحداث. وأضاف أن جائحة كورونا كانت أنموذجاً للتعاون المثمر بين البحث العلمي والإعلام، فالمعلومة الدقيقة عن الوباء كانت تأتي من الخبراء والمتخصصين وتتداولها المنصات الإعلامية.

الاستفادة من الدراسات

ولفت الدكتور شريف عرفة من صحيفة «الاتحاد» إلى أن وسائل الإعلام يتعذر عليها أحياناً الوصول إلى المحتوى المعرفي الممثل في الدراسات والاستطلاعات، ومن المهم تيسير هذه المهمة من أجل تعظيم استفادة الجمهور من الدراسات والبحوث، وتوفير منافذ من خلالها يحصل الإعلام على نتاجات البحث العلمي. وأوضح الزميل حسن المختار من صحيفة الاتحاد أن وسائل التواصل الاجتماعي تتعامل مع المستجدات بطريقة غير مهنية على عكس الآليات المتبعة في وسائل الإعلام التي تتحلى بالمهنية، ويهمها التزام المصداقية في الرصد والتحليل، وهذا أيضاً يتقاطع مع مبادئ البحث العلمي الرصين.

ومن «الاتحاد» أيضاً أكدت الصحفية منى الحمودي أنه من المنطقي أن يكون هناك دور متكامل بين الإعلام والبحث العلمي للوصول للحقائق والتحليلات التي من شأنها أن تظهر الحقيقة كاملة بكافة جوانبها العلمية والمدروسة بشكل دقيق. وأضافت أن الإعلام والبحث العلمي من أهم القطاعات التي لها تأثير فعال في المجتمع.

واستنتجت الزميلة هالة الخياط أن البحث العلمي يتخذ من الإعلام منبراً لدراسة مدى تفاعل الجمهور مع الرسائل التوعوية والتوصيات التي خرج بها البحث العلمي، ومدى مساهمتها في توعية المجتمع وتوصيل أهداف البحث العلمي التوعوية. وتعتمد العديد من وسائل الإعلام على أسس البحث العلمي من أجل فهم أفضل للمجتمع، وتحقيق الوعي لديه تجاه موضوع معين ويرسخ الرسائل التوعوية التي تود الوسيلة الإعلامية إيصالها إلى الجمهور المستهدف.

وقد يعتمد الإعلام أيضاً وخاصة في جانب التحقيقات الاستقصائية، على أدوات البحث العلمي، كالاستبيان وتحليل المضمون.

وأشار الزميل محمد المنى إلى أن البحث العلمي والعمل الصحفي يشتركان في سعيهما معاً لمعرفة الحقيقة وكشفها ونشرها، من خلال تسليط الضوء على القضايا والظواهر المختلفة، ومحاولة فهمها. ويستفيد العمل الصحفي من مناهج البحث العلمي على اختلافها، كما يحاول نقل مخرجاتها إلى الجمهور.

محمد العلي وفهد المهري وطلال الحمادي وفتوح هيكل أثناء الفعاليات

تحديات التغيير

من باحثي تريندز أشار الدكتور وائل صالح إلى أن مكانة مراكز البحوث والصحف، ومدى تأثيرها مرهون بإبداع أفراد باحثيها وصحفييها، وأن مدى التحدي هو الاستجابة لمشكلات التغيير ومتطلباته، خاصة في ظل التحول المعرفي والرقمي.

ومن باحثي تريندز أيضاً، قال عبد الله مترف: حان الوقت لتطوير أنماط جديدة من الكتابة العلمية والصحفية لمواكبة هذا السياق وإحداث نقلة نوعية حقيقية في نظام البحث العلمي والصحفي.



محدودية الإنتاج

وأشار خالد فياض، باحث رئيس بمركز تريندز، إلى أن البحوث العربية تعاني أزمة نتيجة محدودية إنتاجها كماً وكيفاً، ما جعل معظم الإعلاميين يلجؤون إلى البحوث الغربية أملاً في معلومة أو تحليل موثق. وأشارت أمل البريكي، باحث بإدارة الدراسات الاستراتيجية- تريندز، إلى أنه على اختلاف الأساليب في المجالين، لكن أوجه التشابه بينهما تكمن في نزاهة ومصداقية الطرح. في البحث العلمي، دائماً ما يحرص الباحث على دعم وتمكين آرائه بمصادر موثوقة.

تجربة متميزة

وأوضح خالد أحمد عبد الحميد، مدير إدارة الإسلام السياسي- بمركز تريندز- أن الاختلاف الظاهري بين الإعلام والبحث العلمي لا يمنع تكامل دوريهما في مجال نشر الوعي في المجتمع. فالإعلام القادر على مخاطبة جمهور كبير ومتنوع يستطيع مساعدة البحث العلمي على نقل مخرجاته، دراسات- تقارير- أبحاث- بصورة بسيطة وسهلة يستطيع القارئ العادي أن يفهمها. غير أن هذا التكامل في الأدوار- حسب عبدالحميد- يتطلب وجود نوع من الحوار والتواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين، بما يساعد على تسهيل إيصال مخرجات البحث العلمي إلى الإعلام، وكذلك استفادة البحث العلمي من الإعلام. ولعل تجربة التعاون بين «تريندز» و«الاتحاد» تمثل أنموذجاً رائداً لما يمكن أن تكون عليه العلاقة بين الإعلام والبحث العلمي.

يوم الأم والسعادة

أشارت وردة المنهالي مديرة إدارة الاتصال الحكومي بمركز تريندز إلى أن الخلوة البحثية نظمتها «وحدة إسعاد المتعاملين والعاملين» بالمركز، وتضمنت تكريم أفضل باحث رئيس، وأفضل باحث واعد، وتضمنت أيضاً تكريم الأمهات العاملات في المركز، والاحتفاء بيوم الأم من خلال قصائد شعر.

مهمة البحث العلمي

تحدث الدكتور فتوح هيكل رئيس قطاع البحث في تريندزعن مهمة البحث العلمي قائلاً: إن لها ثلاثة جوانب، الأول خدمة العلم المجرد بأسسه النظرية والفلسفية والتطبيقية وإحداث تراكم معرفي يسهم في نهضة الأمم والثقافات. والجانب الثاني موجه لخدمة المجتمعات والسياسات الوطنية للدول أو للمجتمع الدولي، وهو المتعلق بتعزيز التوجهات الإيجابية وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المختلفة التي تهمه في مختلف الفروع المعرفية، أما الجانب الثالث فينصرف إلى خدمة متخذي القرار من أجل تحقيق مصالح مجتمعهم، مشيراً إلى أن الجانب الثاني يتقاطع فيه الإعلام والبحث العلمي.

استطلاعات الرأ

أكد الدكتور محمد فريد، باحث رئيس، إدارة الباروميتر العالمي- تريندز أن من الأدوات المشتركة بين البحث العلمي والإعلام هو استخدام استطلاعات الرأي لتقصي الظواهر وتوجهات الرأي العام. تمنح استطلاعات الرأي لكل من الباحثين الإعلاميين وسيلة للإحاطة بالظواهر الاجتماعية ومدى انتشارها وتوزيعها عبر الفئات الاجتماعية، كما تمنح للباحث من خلال منهجيات كمية ونوعية إضاءة عن أسباب هذه الظواهر مما يسمح له بتقديم توصيات لمراكز اتخاذ القرار لمعالجة هذه الظواهر.