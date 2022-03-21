شحنات مساعدات بقيمة 125 مليون دولار عام 2021

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أنه انطلق من المدينة 1203 شحنات من المساعدات الإغاثية المتنوعة، الى 120 دولة حول العالم في عام 2021، مشيرة الى أن قيمة هذه المساعدات بلغت 125 مليون دولار.

وأظهر التقرير الإحصائي للمدينة عن نتائج أعمال العام الماضي، أن قارة أفريقيا تصدرت قائمة الدول المستفيدة والمتلقية للمساعدات بقيمة بلغت 60 مليون دولار من إجمالي مساعدات العام 2021، تلتها دول قارة آسيا بمبلغ وصل إلى 55.9 مليون دولار، فيما يتوزع المبلغ المتبقي على العديد من دول العالم الأخرى.

وكشفت البيانات، أن قيمة المساعدات الصحية المتعلقة بالاستجابة الطارئة لجائحة «كوفيد 19»، مثلت 66.8 مليون دولار بنسبة 53 % من أصل 125 مليون دولار هي القيمة الإجمالية لمساعدات العام الماضي، مشيرة إلى أن الشحنات الصحية بلغت 754 شحنة تمثل 63% من إجمالي الشحنات.

فيما بلغ عدد الدول المستفيدة من المساعدات الصحية المتعلقة بجائحة «كوفيد 19» 108 دول، تمثل 90% من إجمالي الدول المستفيدة.

وأشارت بيانات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية دبي، إلى أن المخزون الإنساني الصحي مثل 56 مليون دولار، من إجمالي 140 مليون دولار، مؤكدة أن المدينة تعد مركزاً عالمياً محورياً للعمل الإنساني، حيث تضم منظمات وشركات مسجلة، منها 33 % من أوروبا، و29 % من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و23% من الأميركتين، وتتوزع النسبة المتبقية على آسيا وأستراليا وأفريقيا.

وتتكون المدينة في الوقت الحالي من 82 منظمة، منها 54 منظمة غير ربحية و19 شركة تجارية و9 منظمات تابعة للأمم المتحدة، وتضم المدينة 500 موظف يمثلون 68 جنسية مختلفة.

وتعد المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أكبر مركز إنساني لوجستي عالمي، وتصل مساحة المدينة 135 ألف متر مربع، وتقدم المدينة الكثير من الخدمات، أبرزها تسهيل التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة إليها.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، في كلمته بافتتاح التقرير السنوي للمدينة: «لقد كان عام 2021، مليئاً بالتحديات في مجال العمل الإنساني».

وأضاف: «فعلي الصعيد العالمي استمرت حالة الاضطراب الناجم عن جائحة «كوفيد 19»، ما أدى إلى اتساع الفوارق بين البلدان فيما بينها، ومع تفاقم الكوارث الإنسانية أصبح التعاون الدولي ضرورياً ومهماً للغاية».

استجابة

قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: لقد قام مجتمعنا الإنساني بتقديم أكثر من 50% من المساعدات استجابة لوباء «كوفيد 19»، إضافة إلى تقديم الخدمات للمتضررين من حالات الطوارئ الأخرى، مثل الكوارث الطبيعية، والذين يعيشون في مناطق الصراع».

وأشار إلى أن العام 2021، شهد انخفاضاً طفيفاً في عدد عمليات الشحن والنقل والدعم للاستجابة الطارئة لوباء «كوفيد 19»، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً يقود إلى التفاؤل أن جميع بلدان العالم أخذت تتحكم بشكل أفضل في حالة الوباء، وأنها بدأت تدريجياً تخرج من الفترة الأصعب والأسوأ.

ونوه بتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية المراتب الأولى ضمن الدول الأكثر سخاءً، وهذه حقائق وبيانات تتحدث عن دور دولة الإمارات أكثر عن كونها رأياً شخصياً». وأشار إلى الدور المهم والكبير والاستراتيجي الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات على المسرح الدولي، وأكد أن الإمارات العربية المتحدة سباقة للغاية في الاستجابة للطلب المتزايد من المجتمع الإنساني من خلال المساهمات السخية والمساعدات المباشرة. وقال: « يعتبر الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية اللوجستية الممتازة أمراً مهماً وحاسماً بالنسبة لعمليات المنظمات الإنسانية، وتعمل دولة الإمارات باستمرار على تسهيل عمليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية على الصعد كافة».

وذكر أنه من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مجتمع إنساني من المنظمات الإنسانية الدولية والذي يصل من خلال عملياته من المدينة إلى ثلثي سكان العالم بسهولة، وفي غضون من 4 إلى 8 ساعات‪.‬

