«بيت الخير» تعتمد الميزانية الختامية

دبي (وام)

عقدت الجمعية العمومية لـ «بيت الخير» اجتماعها السنوي بمشاركة مندوبي وزارة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، حيث تم استعراض جدول الأعمال الذي تضمن التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة، وإقرارها ومناقشة التقرير المالي لمدقق الحسابات والتصديق عليه، واعتماد الميزانية الختامية للعام المنصرم 2021.

ترأس الاجتماع خليفة جمعة النابودة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

وأعلن النابودة في نهاية الاجتماع نتائج حصاد عام 2021، والذي بلغ حجم الإنفاق فيه على المشاريع والعمليات الخيرية 145.4 مليون درهم منها 67.7 مليون درهم، أنفقت من أموال الزكاة، و77.6 مليون درهم من أموال الصدقات منها 60.3 مليون درهم أنفقت خلال حملة رمضان الماضي، وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الخيرية والإنسانية 22.600 ألف أسرة وحالة محتاجة.

وأكد أن إنفاق الجمعية ذهب للأسر المتعففة المواطنة وأسر الشباب الصغيرة والناشئة والأسر محدودة الدخل، حيث أنفقت الجمعية على مشروع «أمان» الذي يعنى بدعم الأسر المتعففة والمسجلة في الجمعية 50.2 مليون درهم.