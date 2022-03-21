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3 ملايين درهم من دبي الإسلامي لـ«خليفة الإنسانية»
3 ملايين درهم من دبي الإسلامي لـ«خليفة الإنسانية»
22 مارس 2022 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية دعماً مالياً بقيمة ثلاثة ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي لدعم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية التي تنفذها المؤسسة داخل الدولة خلال العام 2022.
وأشاد محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالجهود الإنسانية لبنك دبي الإسلامي ودوره الرائد تجاه أبناء المجتمع، مثمناً دعم ورعاية البنك للمرة الخامسة عشرة على التوالي للبرامج الإنسانية المختلفة التي تنفذها المؤسسة داخل الدولة، كبرنامج العلاج والبرنامج التعليمي، حيث استفاد من هذه البرامج عشرات الآلاف من المرضى والطلبة منذ انطلاقة المؤسسة في عام 2007.
تجدر الإشارة إلى أن بنك دبي الإسلامي كان من أهم الداعمين للمبادرات التي أطلقتها المؤسسة مع بدء أزمة فيروس كورونا في مارس 2020، وقد تبرع بمبلغ 1.2 مليون درهم، دعماً للجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وذلك بدعم القطاع التعليمي، حيث وفرت المؤسسة أكثر من 3000 جهاز حاسوب (لابتوب) للطلبة في المدارس والجامعات لمساعدتهم في تطبيق نظام «التعلم عن بُعد»، تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا في ذلك الوقت.

بنك دبي الإسلامي
مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية
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