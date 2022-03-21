4 ملايين مستفيد من «حفر الآبار» للشارقة الخيرية

الشارقة (الاتحاد)

أظهر تقرير صادر عن جمعية الشارقة الخيرية أن إجمالي مشاريع الآبار التي قامت الجمعية بتنفيذها منذ 2007 وحتى نهاية العام الماضي بلغت 79.675 بئراً متنوعة بتكلفة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، لتغطي احتياجات ما يقارب 4 ملايين شخص في عدد كبير من البلدان التي تعاني الجفاف وندرة المياه على مدار العام، بالتنسيق والتعاون مع سفارات الدولة، وعبر مكاتب الجمعية في الخارج. ويأتي ذلك تزامناً مع احتفالات العالم بيوم المياه العالمي الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر مارس، إذ تؤكد الجمعية على دورها الرائد في مساندة الشعوب الفقيرة، خاصة في المناطق النائية حول العالم بما يتوافق مع رؤيتها الإنسانية وأهدافها الخيرية. وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات: إن الجمعية تمكنت بعد عدد من الدراسات المستفيضة والزيارات الميدانية التي تمت خلال السنوات الماضية من تحديد أكثر المواقع احتياجاً للمشاريع الخيرية، بما يخدم الفقراء والمستحقين.