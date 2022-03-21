«أبوظبي للتنمية» يموّل مشاريع مياه ب 2 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل آلاف المشاريع الاستراتيجية في قطاعات متنوعة، من أبرزها قطاع المياه والريّ، حيث موّل الصندوق مشاريع في 18 دولة، وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 2 مليار درهم، وارتبطت مشاريع المياه ارتباطاً مباشراً بالعديد من القطاعات التنموية الأُخرى، مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة. وذكر الصندوق في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، أن المشاريع التي موّلها شملت تشييد السدود المائية، وتنفيذ شبكات المائية التي ساهمت في إيصال مياه الشرب العذبة والمستدامة للسكان في مختلف القرى والمناطق السكنية، إضافةً إلى دورها في استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للدول المستفيدة.

والجدير بالذكر، أن موضوع اليوم العالمي للمياه لعام 2022 يركّز على المياه الجوفية، حيث يهدف الاحتفاء بهذا اليوم إلى زيادة الوعي بتعذّر حصول ما يزيد على ملياري فرد في العالم على المياه الصالحة للشرب، كما تتعلق هذه المناسبة باتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة أزمة المياه العالمية، حيث إن ما يقارب 40% من الكمية الإجمالية للمياه المستخدمة في الريّ تستمد من خزانات المياه الجوفية. وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الصندوق حرص منذ تأسيسه على إعطاء قطاع المياه والريّ أهمية كبيرة، وذلك لأهمية هذا القطاع الاستراتيجي في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان توفير المياه النظيفة للجميع بحلول 2030، حيث تنعكس تأثيراته على العديد من القطاعات التنموية الأخرى». وأضاف سعادته: «ساهمت المشاريع التي موّلها الصندوق في قطاع المياه والريّ والزراعة في الدول النامية بتحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها تأمين موارد مستدامة للمياه واستخدامها في أغراض متعددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، إضافةً إلى أهميّة هذه المشاريع في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لسكان الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، إلى جانب دورها المهم في تأمين مصادر مستدامة للطاقة، حيثُ وفرت مشاريع السدود إنتاج حوالي 9 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية». وفيما يلي أبرز المشاريع التي موّلها الصندوق في قطاع المياه:

شبكات المياه - الأرجنتين

في إطار جهوده الداعمة لتوفير مصادر المياه النظيفة لمجتمعات الدول النامية، ساهم الصندوق في تمويل مشروع تطوير وتحسين جودة شبكات المياه في محافظة سانتا الأرجنتينية عام 2019 بقيمة تبلغ 294 مليون درهم، إذ يعمل المشروع على توفير مياه شرب نظيفة تغطي احتياجات أكثر من 300 ألف شخص في 19 منطقة، وتوسعة محطة معالجة المياه الرئيسة في ديسفايو اريجون والتي يتم تغذيتها من نهر كوروندا، ويشمل المشروع توريد وتمديد حوالي 111 كيلو متراً من خطوط المياه الرئيسة، وإنشاء 4 محطات ضخ في أربع مدن مختلفة، إضافة إلى تشييد 8 خزانات مياه في عدة مناطق داخل مدينة سانتا.

المياه الريفية في زنجبار

ساهم مشروع المياه الريفية بزنجبار الذي موّله الصندوق في تنزانيا عام 1993 بقيمة 18 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى تزويد 7 قرى موزعة على جزيرتين بالمياه الصالحة للشرب، ويتكون المشروع من حفر الآبار اللازمة وبناء الخزانات ومحطات الضخ لتزويد القرى بالمياه، لضمان حصول الأفراد على هذا المورد الحيوي بشكل مستدام، بما ينعكس إيجاباً على النهوض بالمستوى المعيشي للسكان وتحسين المستوى الصحي لهم، ويساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم النمو الاقتصادي لتنزانيا.

سد سراط - تونس

موّل الصندوق مشروع إنشاء سد في وادي سراط عام 2005 بقيمة 55 مليون درهم، بسعة تخزينية بلغت حوالي 21 مليون متر مكعب من المياه لري الأراضي الزراعية في سهلي أولاد غانم ومحجوبة في تونس، بما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي ضمن منطقة جغرافية واسعة يقطنها عدد كبير من السكان. وتضمن المشروع بناء السد، ومنشآت لضخ المياه وتخزينها ونقلها، إلى جانب توفير إمدادات لتعزيز جودة شبكات الري وصرف المياه، وإنشاء طرق زراعية، الأمر الذي ساهم في دعم البرامج التنموية لتونس وتنمية هذا القطاع الهام.

سد تيستا - بنغلاديش

حرص الصندوق في إطار دعمه لعملية التنمية الشاملة في بنغلاديش بتقديم قرض لتمويل مشروع سد تيستا عام 1994، بقيمة 54 مليون درهم، حيث يهدف إنشاء السد إلى الاستفادة من المياه الوفيرة الواردة من خلال قناة ديناجبور والقنوات المتفرعة عنها، وشمل المشروع إنشاء قناة بطول 44 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء القنوات الثانوية والثلاثية، وجسر قناة بوقرا لري أكثر من 48 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وساهم المشروع في توفير فرص عمل لأكثر من 68 ألف فرد.

من المشاريع (من المصدر)

سد سمنديني - بوركينافاسو

ساهم الصندوق بتمويل مشروع سد سمنديني في بوركينافاسو عام 2019 بقيمة 37 مليون درهم، ويهدف المشروع الذي تبلغ سعته التخزينية 1000 مليون متر مكعب إلى توفير مصادر دائمة من المياه للري والشرب، وتحقيق النمو المستدام في المناطق الريفية وتقليل معدلات الفقر، ودعم القطاع الزراعي ومنظومة الأمن الغذائي في بوركينافاسو، ويتكون المشروع من بناء سد ترابي بطول 2900 متر وارتفاع 23.9 متر، كما يتضمن إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 2.6 ميغاواط، وشبكات الري لاستصلاح 1500 هكتار من الأراضي الزراعية، الأمر الذي يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أن بناء السد يوفر ما يقارب 100 ألف وظيفة للسكان، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في بوركينافاسو.

عويضة المرر

عويضة المرر: المياه ركيزة أساسية في جهود الاستدامة

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن المياه تلعب دوراً أساسياً في تعزيز جهود الاستدامة في إمارة أبوظبي، لما تمثله من أهمية استراتيجية، وسعياً من أجل دعم أمن إمدادات المياه واستدامتها في المستقبل.

وقال معاليه: «إن تنمية الموارد المائية واستغلالها على النحو الأمثل في العالم يساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس الخاص بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. كما تمثل المياه محوراً مهماً لإعطاء الأولوية للعمل المتكامل على ملف المناخ، لضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام. إذ يؤثر تغير المناخ بشكل كبير على دورة المياه، مما يساهم في زيادة التحديات التي تواجه الإنسان. لذا، أصبح العالم بحاجة ضرورية لصنع سياسات متكاملة بمزيد من الفعالية، من أجل مواجهة التحديات، والعمل على تعزيز جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستفادة منها وتنميتها».

سعيد الطاير

سعيد الطاير: نعمل على ضمان استدامة موارد المياه

قال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن الهيئة تعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لمواصلة تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي، وتوفير خدمات وفق أعلى المعايير العالمية لأكثر من مليون متعامل، إضافة إلى ضمان استدامة موارد المياه، انسجاماً مع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي، والتي تركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

أحمد الرميثي

أحمد الرميثي: تعزيز الأمن المائي هدف استراتيجي

أكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن تعزيز الأمن المائي هدف استراتيجي لسياسات وأهداف الدائرة، نظراً لأهمية المورد الحيوي في استقرار اقتصاد الإمارة، وضمان استمرار مسيرة التنمية المستدامة في كل القطاعات في المستقبل.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للمياه: «تعني المياه أهم مورد طبيعي للإنسان في العالم، وهو المورد الضامن لحماية الأجيال الحالية، وفي المستقبل. وبسبب العديد من التحديات، تتزايد الضغوط على موارد المياه الطبيعية في العالم من أجل سد هذا الطلب المتزايد عليها، بجانب العمل على توفير المياه بأعلى جودة وضمان توافر خدمات الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمياه. ففي الوقت الراهن، لا يتمكن نحو شخص من كل ثلاثة أشخاص في العالم من الحصول على مياه شرب آمنة، وتشير التقديرات إلى زيادة الطلب العالمي على المياه بأكثر من 50% بحلول عام 2040، ما يمثل ضغطاً إضافياً على هذا المورد الحيوي». وأضاف: تقوم دائرة الطاقة بالتعاون مع كافة شركائها في الإمارة على وضع سياسات ولوائح تضمن تنمية الموارد المائية وتنظيم الانتفاع بها، من أجل ضمان أمن الإمدادات بالمستقبل، وبما يتناسب مع تطلعات أبوظبي نحو تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.

669 ورقة بحثية لجامعة الإمارات حول المياه

قال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي - النائب المفوض عن جناح جامعة الإمارات في إكسبو 2020 دبي: نشر الباحثون في جامعة الإمارات 669 ورقة بحثية حسب بيانات قاعدة البيانات اسكوبس، خلال الفترة من 2017 وحتى 2022، مما يؤكد الجودة العالية للمخرجات البحثية، والذي يساهم في بناء اقتصاد المعرفة المستدام. بينما نشر المركز الوطني للمياه والطاقة في الجامعة 285 ورقة بحثية من مجموع الأوراق البحثية التي نشرت خلال تلك الفترة».

واختتم بالقول:«يُسعدنا أن يُسهم الباحثون والعلماء والطلبة في جامعة الإمارات بإجراء الأنشطة البحثية النظرية والتطبيقية المُبتكرة عالية الجودة تتعلّق بموارد المياه».