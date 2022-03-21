اختلفت مع زوجها فطالبته بإعادة السيارة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع حول هبة سيارة من شاكية لزوجها السابق، برفض طلبها، موضحة أن موانع الرجوع في الهبة مقدمة على أسباب الرجوع فيها، كما إن الهبة قد وقعت صحيحة مستوفية لجميع شروطها وأركانها أثناء قيام العلاقة الزوجية بما لا يجوز معه للشاكية الرجوع فيها، بعد أن دب الخلاف بينها وبين زوجها السابق عملاً 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها، مطالبة إياه بإعادة المركبة التي وهبت إياه، وذلك لوجود نص في العقد، أنه في حال انقضت العلاقة الزوجية، فإن الموهوب يجب عليه إعادة الهبة إلى صاحبها، وذلك بحسب ادعاء الشاكية.

وأوضحت المحكمة أن الشاكية قد وهبت زوجها السابق السيارة مثار النزاع، وتم تسجيلها باسمه وانتفع بها مدة جاوزت العامين، وأن الهبة قد وقعت صحيحة مستوفية لجميع شروطها وأركانها أثناء قيام العلاقة الزوجية، بما لا يجوز معه للشاكية الرجوع فيها بعد أن دب الخلاف بينها وبين زوجها السابق. ولما كان ذلك من الحكم سائغاً ومقبولاً وصحيحاً قانوناً وله مرده الصحيح من الأوراق ويكفي لحمله، ولما كانت ملكية الشاكية للمال الموهوب مما يلزم لصحة الهبة ونفاذها، فإن ما تثيره الشاكية بشأن عدم سداد زوجها السابق سالف الذكر لأقساط قرض تمويل السيارة الموهوبة، واستمرارها هي في سداد تلك الأقساط دونه يكون دفاعاً ظاهر البطلان قانوناً فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليه، كما أن ما أورده الحكم المطعون فيه من تقرير مؤداه أن تسجيل السيارة لا يكون إلا بعد سداد أقساطها هو تقرير زائد عن حاجته ويستقيم قضاؤه بدونه. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية، حيث إنه من موانع الرجوع في الهبة أن تكون الهبة من أحد الزوجين للآخر، مشيرة إلى أن ما تثيره الشاكية بشأن حقها في استرداد السيارة الموهوبة وتعييبها للحكم المطعون فيه لعدم قضائه لها بفسخ عقد الهبة يكون على غير أساس قانوني سليم، ومن ثم فإن ما تنعى به بسببي الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون محض جدل، فيما تستقل محكمة الموضوع بتقدير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.