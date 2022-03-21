المري يفتتح معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال»

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أمس، أعمال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال)، الحدث الأكبر في قطاع الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يجمع نخبةً من قادة القطاع الدولي في مركز دبي التجاري العالمي.

ورافق معالي اللواء المري في جولته خلال أيام المؤتمر الثلاثة عدد من كبار الشخصيات، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية.

وتشهد فعاليات جيسيك جلوبال مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية عالمية متخصصة بالأمن السيبراني لعرض مجموعة واسعة من التقنيات والحلول المتقدمة، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في القطاع مثل مايكروسوفت وهواوي وسباير سوليوشنز واتصالات، لتسليط الضوء على أحدث التوجهات في مجال مواجهة التهديدات الناجمة عن تزايد الاعتماد على أسلوب العمل عن بُعد وتسارع التحول الرقمي.

ويحظى زوار جيسيك 2022 بفرصة الاستفادة من برنامج المؤتمر الذي يشهد مشاركة 200 من أبرز الخبراء المتخصصين والذين سيتناولون أهم قضايا الأمن الإلكتروني. كما يشهد المعرض طرح استراتيجيات مبتكرة يقدمها مسؤولون كبار في مجال أمن المعلومات والتكنولوجيا والمعلومات ومنظمون وصنّاع سياسات في القطاعات الحكومية وقطاعات التمويل والرعاية الصحية والاتصالات والطاقة والمرافق الخدمية، حيث سيبحثون معاً سبل بناء منظومة سيبرانية تتسم بالمتانة والمرونة وتشكّل أساساً موثوقاً للاقتصاد الرقمي.

ويُقام الحدث بشراكة وثيقة مع أكثر الهيئات الإلكترونية تأثيراً في الإمارات؛ بما في ذلك مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بهدف التركيز على الأجندة الاستراتيجية لقطاع الأمن السيبراني في المنطقة.

..ويلتقي «سفراء الأمان»

التقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أعضاء مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، المجلس المعني بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الأطفال وزيادة وعيهم بهذا الجانب، وإعدادهم للمستقبل، عبر مختلف البرامج التي ينفذها، بحضور اللواء خبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة، والعميد الدكتور صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

وأشاد معاليه بالإنجازات التي حققها مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، ودوره التوعوي والتثقيفي لمختلف فئات المجتمع، وما قدمه من مبادرات وبرامج مجتمعية مؤثرة، منها برنامج صوت الطفولة وبرنامج سواعد الأمان ومسبار المعرفة، الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة في المجتمع، مشيداً ببرنامج «مسبار المعرفة»، الذي يأتي تزامناً مع حدث «إكسبو 2020دبي»، ويقدمه نخبة من الطلبة المتميزين من أعضاء المجلس، والذين يسهمون في نشر رسالة الطفولة إلى العالم لعكس صورة إيجابية للطفل الذي يعيش على هذه الأرض.

وأضاف معاليه أن مجلس سفراء أمان، يسلط الضوء على دور شرطة دبي في تقديم نموذج رائد ومؤثر لكيفية إشراك الطفل في منظومة الحماية، وجعله جزءاً أساسياً منها، الأمر الذي يعزز من حماية الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وكيفية تواصلهم مع الجهات المختصة عبر قنوات التواصل المعتمدة، بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم التي كفلها القانون، ومعالجة بعض الظواهر السلوكية في بيئة الطفل، وتنمية ثقافة وقدرات الأطفال في الجانبين التعليمي والاجتماعي.