شرطة أبوظبي توزع هدايا لبراعم «الهلال»

أبوظبي ( الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمناسبة اليوم الدولي للسعادة، بتوزيع هدايا للأطفال براعم الهلال الأحمر وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن المبادرة تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بنشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي وترسيخ قيم التسامح في نفوس العاملين، وتحفيزهم على تقديم أفضل الخدمات، لافتاً إلى أن دولة الإمارات أصبحت مثالاً عالمياً يحتذى به في نشر مفهوم السعادة.