«الأمن السيبراني» يتعاون لاعتماد «السحابية»

أبوظبي (وام)

وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة أمازون ويب سيرفيسز تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاعات الخاضعة للأطر التنظيمية في الدولة، بما في ذلك قطاعا الخدمات المالية والرعاية الصحية، وتمكينها من تسريع اعتماد الخدمات السحابية عبر الاستفادة من البنية التحتية السحابية العالمية للشركة.

وتتوزع البنية التحتية السحابية العالمية لأمازون ويب سيرفيسز عبر 26 منطقة جغرافية حول العالم، وبموجب مذكرة التفاهم الموقّعة سيتم أيضاً تشكيل لجنة توجيهية تضم أعضاء من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة أمازون ويب سيرفيسز للتشاور والتعاون، ومشاركة أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني للخدمات والتقنيات السحابية.