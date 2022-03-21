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ورشة للتعريف بدور الدعم الاجتماعي في أبوظبي
ورشة للتعريف بدور الدعم الاجتماعي في أبوظبي
22 مارس 2022 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة الاختيار والتعيين بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع إدارة التمكين بهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ورشة عمل تعريفية لمستفيدي برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وركزت على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التدريبية لتحقيق الاستقرار المعيشي وتوفير حياة كريمة للمستفيدين، وإنشاء قاعدة بيانات متنوعة الشريحة، بما يتناسب مع الاحتياجات التي تخدم الجهتين.
وتم التعريف خلال الورشة بالاختصاصات والمهام المختلفة بشرطة أبوظبي والفرص الوظيفية المتوفرة للمستفيدين، بهدف المواءمة مع فرص العمل التي تناسب مهاراتهم وقدراتهم. وحضر فعاليات الورشة مديري الإدارات والموظفين وعدد من المستفيدين الذين أبدوا رغبتهم بالانخراط في مجال العمل لدى شرطة أبوظبي.

الدعم الاجتماعي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
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