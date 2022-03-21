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«طلابنا مسؤوليتنا» في شرطة عجمان
«طلابنا مسؤوليتنا» في شرطة عجمان
22 مارس 2022 01:18

عجمان (الاتحاد) 

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «طلابنا مسؤوليتنا»، تستهدف ضمان أمن وسلامة طلاب المدارس الحكومية والخاصة في إمارة عجمان، وذلك ضمن إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل بتعزيز أمن الطرق.
وقال الرائد فؤاد الخاجة، رئيس قسم المرور والدوريات في إدارة المرور والدوريات، إن إطلاق المبادرة جاء ضمن سعي شرطة عجمان لتأمين وصول ومغادرة الطلبة من منازلهم إلى مدارسهم، من خلال نشر دوريات الشرطة خلال أوقات تنقل الحافلات المدرسية لضمان الالتزام بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة لطلبتنا، وضبط سائقي الحافلات المخالفين.
وأشار إلى أن شرطة عجمان تركز على متابعة وتنظيم حركة السير أمام مجمع المدارس في إمارة عجمان، وبخاصة المناطق التي تحدث بها كثافة مركبات لتنظيم السير وانسيابية الحركة.

عجمان
شرطة عجمان
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