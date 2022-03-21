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محمد بن زايد يصل إلى شرم الشيخ
محمد بن زايد خلال وصوله شرم الشيخ
21 مارس 2022 20:30

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى مدينة شرم الشيخ في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار شرم الشيخ. ويرافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي . 

المصدر: وام
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