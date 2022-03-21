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الإمارات
حمدان بن زايد: «أم الإمارات» العون والسند للمرأة والأم والطفل
حمدان بن زايد
21 مارس 2022 18:30

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة يوم الأم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «كل عام وأُمنا (أم الإمارات) الشيخة فاطمة بنت مبارك بخير بمناسبة يوم الأم، كل عام وأنتِ العون والسند للمرأة والأم والطفل، إلى أمهات الإمارات، لكنّ منا الشكر والتقدير على تضحياتكن وعطائكن، ودوركن الكبير في تربية أجيال المستقبل، كل عام وأنتن ذخر هذا الوطن وفخره».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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