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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس ناميبيا
خليفة بن زايد
21 مارس 2022 17:10

 بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هيغ جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس هيغ جينغوب. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سارا كوغونجيلوا أمادهيلا رئيسة وزراء جمهورية ناميبيا.

المصدر: وام
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