محمد بن رشد يترأس الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في «إكسبو»
محمد بن رشد خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء
21 مارس 2022 16:40
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، اليوم الاثنين، الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إكسبو. وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اعتمدنا أيضاً استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تعزيزاً لحضور المرأة في المناصب القيادية.. كما اعتمدنا نظاماً جديداً لإصابات العمل في الدولة .. حفظاً للحقوق وحمايةً للعمال من إصابات وأمراض المهن المختلفة".
وأضاف سموه: "اطلعت اليوم على تجربة الزراعة المجتمعية .. حيث توفر وزارة تنمية المجتمع مستلزمات بيوت خضراء لأصحاب الهمم وكبار المواطنين .. دعماً لهم .. وتوفيراً لأسلوب حياة ترتبط به فوائد صحية وبدنية واجتماعية كثيرة من خلال هذا النشاط الزراعي الجميل". وتابع سموه: "اعتمدنا في مجلس الوزراء اليوم إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي Crowd funding وبأن يكون له مشغلين من القطاع الحكومي والخاص .. التمويل الجماعي من أفضل الوسائل لدعم تمويل الأفكار الابتكارية التجارية الجديدة .. وسيفتح باباً للشباب ورواد الأعمال في تمويل أفكارهم".