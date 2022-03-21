مدارس دبي تقدّم أكبر قاعدة بيانات عن جودة الحياة في التعليم

دبي (الاتحاد)

أظهرت نتائج دراسة طرحتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية تمكنت من بناء واحدةٍ من أغنى مجموعات بيانات جودة الحياة المرتبطة بالتعليم في العالم، تضم كلاً من الطلبة والكوادر المدرسية في الجوانب الاجتماعية والعاطفية، علاوةً على صحتهم البدنية في المدارس الخاصة بدبي.

وبحسب نتائج الدراسة الدولية، فقد استفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي من مبادراتها المتنوعة لدعم أجندتها في جودة الحياة، وفي ظل التنوع القائم في قطاع التعليم الخاص بدبي، وإدراكاً منها لمحدودية النهج القائم على «قياس واحد للجميع» في قطاع يسوده التنوع، فقد اختارت الهيئة عدم اتباع استراتيجية توجيهية أو تعريفٍ محدود لجودة الحياة، ولكنها فضَّلت عوضاً عن ذلك التشجيع على تبني ممارسات جودة الحياة بشكل طبيعي وأكثر تلقائية.

وأشارت الدراسة إلى أنه وفي ظل هذا النهج، يمكن للمدارس وغيرها من الأطراف المعنية بالتعليم، التمتع بالاستقلالية في اتخاذ قراراتها بناءً على أولوياتها ومصادرها واهتماماتها. وفي هذه الأجواء، انصبَّ تركيز الهيئة على تعزيز وعي الأطراف المعنية، ونشر الممارسات التي أثبتت جدواها، مما يشجع الآخرين على تطبيقها.

ولفت الدراسة إلى أن هذه المبادرات قد ساعدت على تعزيز معرفة الأطراف المعنية بجودة الحياة، وشجعت القيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة على التفكير في مفهوم جودة الحياة وتبنيه، ليس فقط على مستوى العادات اليومية (مثل التمارين الرياضية المنتظمة)، وإنما أيضاً على مستوى الالتزام بعيد المدى بأنفسهم وبالقطاع ككل. وعلاوةً على ذلك، فقد تزايد تبني المدارس لنهج المدرسة الشامل لجودة الحياة.

وقال أندرياس شلايشر مدير التعليم والمهارات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في جلسة تفاعلية عبر الإنترنت استضافتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «أظهرت جائحة كوفيد – 19 أنه ليس كافياً افتراض أن جودة حياة الطالب ومهاراته الاجتماعية والعاطفية القوية تأتي كنتيجة تلقائية لنظام تعليمي أكاديمي جيد، لأن الطالب يحتاج إلى أن يكون تصميم بيئة التعلم داعماً لهذا الغرض، وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية حالياً قيادة هذه المهمة في المدارس الخاصة بدبي، استناداً إلى التوصيات الواردة في التقرير».

استعرضت الجلسة نتائج الدراسة الدولية والتوصيات الصادرة عنها، والنهج الذي اتبعته الهيئة في رحلتها لتعزيز جودة الحياة ضمن منظومة التعليم والتعلم في دبي، فضلاً عن سبل الارتقاء بها نحو مستويات أعلى في المستقبل انطلاقاً من الدروس المستفادة من مسيرة ممتدة نحو تعزيز ثقافة جودة الحياة في منظومة التعليم بدبي.