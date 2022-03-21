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لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تعتمد 63 مليوناً و117 ألف درهم لسداد مديونية 120 حالة
سلطان القاسمي
21 مارس 2022 15:43

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 63 مليوناً و117 ألف درهم، لسداد مديونية 120 حالة من الحالات المعروضة عليها. وأكد سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة/22/ مبلغ 63 مليوناً و117 ألف درهم، لسداد مديونية 120 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين. وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الثانية والعشرين، بلغ 901 مليون و499 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1827 مستفيداً.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
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