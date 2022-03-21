استعمل سيارة صديقه لقضاء بعض الأعمال ولم يردها

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أضطر شاب عربي إلى استعارة سيارة صديقه لقضاء بعض الأعمال والمصالح بها نظراً لعدم وجود سيارة لديه، ولم يتردد الصديق في منح سيارته المرسيدس إليه لقضاء مصالحه بها وردها عقب إنجاز أعماله، إلا أن الصديق فوجئ بتعطل السيارة في اليوم التالي من استلامها فتركها دون إصلاح وإعادتها لصاحبها لأكثر من عام، وهو ما دفع صاحب السيارة «المدعي» إلى رفع دعوى قضائية على صديقه «المدعى عليه» يطالبه فيها بإلزامه بتسليم السيار إلى المدعي والبالغ قيمتها 70 ألف درهم والتعويض بمبلغ 20 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة التلفيات بالسيارة وعدم انتفاعه بها، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أن المدعى عليه في العام الماضي استلم المركبة من المدعي لقضاء بعض الأغراض الخاصة به، إلا أنه وحتى تاريخه لم يقم برد المركبة للمدعي وحرمه من الانتفاع بها طيلة هذه الفترة، فضلاً عن أنه أحدث بها عدة أضرار نتيجة استعماله السيئ لها وتركها في الشارع دون اهتمام.

وتم استجواب المدعى عليه بشأن المركبة، فأفاد بأنه استلم المركبة من المدعي وأنه بعد استعماله لمدة يوم واحد حدث عطل في المحرك وأنه أصلحها في كراج «توربو» لإصلاح المركبات وأنه حالياً قد تم إصلاح المركبة بمبلغ وقدره 10 آلاف درهم، كما أضاف: أنه لم يتم سداد أي مبالغ كقيمة لإصلاح المركبة.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعي المركبة وبأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدرة (2000) درهم كتعويض للأضرار، وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعي سلم المركبة للمدعى عليه بناءً على طلبه لقضاء احتياجاته وردها له، إلا أنه لم يقم برد المركبة للمدعي عند طلبها وأقر بأنه استلم المركبة من المدعي وأنه بعد استعماله لها لمدة يوم واحد حدث عطل في المحرك وأنه أصلحها في كراج، ولم يتم سداد أي مبالغ كقيمة لإصلاح المركبة، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قد حاز على المركبة موضوع الدعوى وأنها حالياً تحت يده كونه لم يقم بتسليمها للمدعي – المالك – حتى تاريخه.