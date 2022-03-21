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محمد بن راشد يلتقي دوق لكسمبورج الأكبر في إكسبو 2020 دبي
محمد بن راشد يلتقي دوق لكسمبورج الأكبر في إكسبو 2020 دبي
21 مارس 2022 14:33

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، دوق لكسمبورج الأكبر، الذي يزور الدولة حالياً للمشاركة في احتفالات بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، وذلك على هامش زيارة سموّه لجناح لوكسمبورج المقام في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي.


استعرض اللقاء عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، كما تطرق النقاش إلى أهمية تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار للدولتين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
لكسمبورج
إكسبو 2020 دبي
محمد بن راشد
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