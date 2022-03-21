"معاً نهديهم الأمل".. مبادرة لعلاج حالات تأخر الإنجاب مجاناً لغير المقتدرين

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومبادلة للرعاية الصحية، اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة إنسانية لمساعدة الأزواج الذين يعانون من تأخر الإنجاب، وذلك من خلال تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية مجاناً لغير المقتدرين، وفق البروتوكول المعتمد للمبادرة، من خلال سلسلة مراكز "هيلث بلاس للإخصاب" التابعة لمبادلة للرعاية الصحية والشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي ودبي، إضافة إلى عيادات الإخصاب التي تديرها في عدد من المستشفيات الرائدة المنتشرة في العين والفجيرة وباقي أنحاء الدولة ما يسمح باستقبال عدد أكبر من المستفيدين من جميع إمارات الدولة.
تأتي المبادرة والتي أطلق عليها اسم "معاً نهديهم الأمل" في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر، في تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين في مناطق عديدة وتواصلاً مع الفئات الأشد احتياجاً، ولما يحتمه الواجب الإنساني والأهداف السامية التي تسعى إليها الهيئة، باعتبارها هيئة إنسانية طوعية تهدف إلى تحقيق رسالتها الإنسانية. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها مبادلة للرعاية الصحية، حيث تواصل تقديم العون والمساعدات المالية لذوي الدخل المحدود عند تقديم طلب للمساعدة، وقد سبق وأن أطلقت هيلث بلاس للإخصاب عدة مبادرات خيرية أهمها عام 2018 حيث قامت بتخصيص مليون ونصف مليون درهم لتقديم علاجات إخصاب لعدد من الأزواج المتعثرين غير القادرين على تدبير نفقات علاج تأخر الحمل.
وقد تم إطلاق المبادرة بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والشرقية المتحدة للخدمات الطبية، حيث وقع الاتفاقية سعادة سالم الريس العامري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر، ومجد أبو زنط الرئيس التنفيذي في الشرقية المتحدة للخدمات الطبية. وأكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أهمية المبادرة في إتاحة المجال أمام الأزواج غير المقتدرين الذين يعانون من تأخر الإنجاب، في الاستفادة من هذه المبادرة الإنسانية الصحية والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام المئات لمساعدتهم، بمشاركة مبادلة للرعاية الصحية ومراكز هيلث بلاس للإخصاب، مشيراً إلى أن الراغبين في الاستفادة من المبادرة يتطلب منهم التسجيل المسبق للتحقق من توافر المتطلبات اللازمة والحالة الطبية، وأن الهيئة ستتولى تسديد نفقات تكلفة دورات العلاج من ريع التبرعات المستلمة من حملة التبرع التي تم إطلاقها لهذه المبادرة، مؤكداً أن الهيئة تعتبر وصلة الخير والوسيط بين فاعل الخير والمحتاج.
وقال الفلاحي إن اختيار مبادلة للرعاية الصحية كشريك في هذه المبادرة الإنسانية، يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات العلاجية للفئات المستهدفة، وفق أعلى المستويات المعتمدة عالمياً للوصول إلى أفضل النتائج العلاجية، وعليه فقد تم اختيار مراكز هيلث بلاس للإخصاب التي تعتبر من أكبر وأوسع مزودي خدمات الإخصاب في المنطقة.
من جهته قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية تحرص مبادلة للرعاية الصحية دوماً على أن تكون في طليعة الداعمين لمبادرات الدولة الإنسانية، وتحرص على التعاون المستمر مع الهيئات الإنسانية مثل الهلال الأحمر الإماراتي لرد الجميل لمجتمعنا ووطننا الغالي.
وأضاف: "يحتم علينا واجبنا أن نكون مسؤولين اجتماعياً وذلك أمام حكومتنا ومؤسستنا والمجتمع وكوننا شبكة رعاية صحية متكاملة، فإننا أيضاً على دراية كاملة بحجم ونوع التأثير الذي نحدثه على جميع جوانب المجتمع، وإننا على ثقة من أن هذه المبادرة بالتعاون مع الهلال الأحمر ستعطي الأمل للعديد من الأزواج المحرومين من الإنجاب الذين هم في حاجة إلى العلاجات الطبية المساعدة على الإنجاب.".
وقال النويس : " نفخر بما قدمته شبكة هيلث بلاس للإخصاب من رعاية للآلاف من الأزواج منذ إطلاقها عام 2010، ونتطلع إلى توفير الرعاية للأزواج الذين سيتم تحويلهم من خلال الهلال الأحمر الإماراتي في إطار هذه المبادرة الإنسانية." من جانبه، قال مجد أبو زنط : " فخورون بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في هذه المبادرة للتخفيف من معاناة الأزواج غير القادرين على تكاليف علاجات الإخصاب، الذين يعانون من تأخر الإنجاب أو مصابين بأمراض وراثية معينة أو حاملين لها، وإلى مد يد العون لهم في إيجاد العلاج الناجح وفق أحدث التقنيات العلمية المعتمدة عالمياً والمطبقة في مراكز هيلث بلاس للإخصاب".
وقال: "تأتي هذه المبادرة في وقت مثالي حيث يعاني البعض من الأزواج ذوي الدخل المحدود، من ضغوطات نفسية ومالية لا سيما خلال الجائحة مما يعطيهم بارقة أمل لتحقيق حلمهم وأمنيتهم ليصبحوا آباء وأمهات.".
وأشار إلى أنه من الممكن لبعض الأسر التي تعاني من أمراض وراثية أن يخضعوا أيضاً إلى عمليات أطفال الأنابيب، للتأكد من الحمل بطفل سليم لا يعاني من المرض نفسه أو أمراض جينية أخرى، وهو ما يمكن تحقيقه بإذن الله وبفضل جهود الأطباء والأجهزة الطبية المتقدمة والفحوصات الجينية للأجنة ما قبل الإرجاع وهي من الفئات المستهدفة لهذه الحملة.
وأوضح أن آلية الاستفادة من المبادرة تبدأ بتقديم طلب عبر قنوات التواصل المعلن عنها من خلال الهلال الأحمر، ويتم تحويل الحالات التي تتحقق فيها الشروط للجنة طبية لدراسة الحالة، ومن ثم يقوم الزوجان بزيارة أحد مراكز هيلث بلاس للإخصاب في أبو ظبي أو دبي.
جدير بالذكر، أن مراكز هيلث بلاس للإخصاب أصبحت جزءا من شبكة مبادلة للرعاية الصحية وذلك عقب استحواذ مبادلة للرعاية الصحية على الحصة الأكبر من مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية والذي تم الإعلان عنه العام الماضي.