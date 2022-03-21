محمد بن زايد: رسالتي إلى جميع الأمهات في الإمارات وحول العالم بمناسبة يوم الأم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة إلى جميع الأمهات في الإمارات والعالم بمناسة يوم الأم.

وقال سموه عبر تويتر: رسالتي إلى جميع الأمهات في دولة الإمارات وحول العالم بمناسبة يوم الأم: الأم هي رمزلكل ماهو جميل في هذه الحياة. تعطي بلا حدود وتربي الأجيال وأم الشهداء والأبطال وصمام أمان المجتمعات.

وحيا سموه كل أم تحمل مسؤولية عظيمة في تربية أبنائها جيل المستقبل ليسهموا في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم ويواجهون تحديات المستقبل بالعلم والعمل.

في يوم الأم وفي كل الأيام تتجدد مشاعر العرفان لأمهاتنا أدعو الله أن يحفظهن ويرزقنا برهن.