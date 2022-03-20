سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء «أميركية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية، أمس، اجتماع مجلس أمناء الجامعة. ورحب سموه في بداية الاجتماع الذي عُقد في مقر الجامعة، بالحضور، مشيداً بجهود المجلس في الاهتمام بكافة شؤون الجامعة وبرامجها الأكاديمية وتطورها في مختلف المجالات العلمية والإدارية، وبالمستويات العالمية التي وصلت إليها الجامعة كإحدى مؤسسات التعليم المتميزة والرائدة على مستوى المنطقة. واطلع صاحب السمو رئيس الجامعة الأميركية بالشارقة، خلال الاجتماع، على عدد من إنجازات الجامعة في المجالات المختلفة، واعتمد سموه عدداً من القرارات التي تدعم تقدم وتطور الجامعة وتلبية كافة احتياجاتها. واعتمد المجلس تطبيق سياسة الملكية الفكرية الجديدة في الجامعة، وتحديث بعض السياسات الإدارية، إلى جانب اعتماد منح لقب «أستاذ فخري» للدكتور ياس الخفاجي والدكتور باسل حاتم عضوي هيئة التدريس بالجامعة. كما وافق مجلس الأمناء على تشكيل لجنة اليوبيل الفضي للجامعة الأميركية في الشارقة.

واستمع سموه خلال الاجتماع إلى عدد من التقارير حول الأداء الأكاديمي للجامعة خلال الفترة الماضية وأعمال اللجان المختلفة، إلى جانب الخطط المستقبلية، الإدارية والعلمية، التي ستعمل عليها الجامعة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة للارتقاء بكافة أركان العملية التعليمية وتطور الأداء الإداري. وتعرّف صاحب السمو حاكم الشارقة خلال عرض عن الشؤون الأكاديمية والبحثية بالجامعة، على الجهود الجارية والمستمرة لتطوير عدد من البرامج الأكاديمية والمرافق المتخصصة، ومتابعة تقارير مستويات الطلبة في كافة الدرجات والكليات، إلى جانب تشجيع وتعزيز البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في المجالات والتخصصات التي تضمها الجامعة، مما يرسّخ من مكانتها كمركز عالمي وبحثي متميز.

كما افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية، أمس، مختبرات الكيمياء والأحياء الجديدة في الجامعة.

وتجول سموه في أروقة المختبرات مستمعاً إلى شرح تفصيلي حول أبرز التحديثات التي أدخلت عليها وما تضمه من مرافق وأجهزة ووسائل تعليمية حديثة تسهم في تطوير العملية التدريسية والعلمية. تتكون المختبرات من معامل تدريسية تمكن الطلبة من ممارسة التجارب العلمية المختلفة لمساعدتهم على الفهم والاستيعاب بشكل أكبر وتطوير المهارات العلمية في التحليل والملاحظة واستخراج النتائج العلمية الدقيقة.