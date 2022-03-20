حرم حاكم رأس الخيمة: رؤية «أم الإمارات» ألهمت العالم

رأس الخيمة (وام)

هنأت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخة هنا بنت جمعة الماجد.. سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وكل أمهات الإمارات والعالم بمناسبة «يوم الأم» الذي يصادف 21 مارس من كل عام.

وقالت حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمة بهذه المناسبة: «كان ولايزال لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» الدور الأبرز في الارتقاء بمستوى رعاية ومتابعة شؤون الأمومة والطفولة في دولة الإمارات وتمكين الأم الإماراتية لتلعب دوراً جوهرياً وفاعلاً في مسيرة الدولة، وتعزيز حضورها المتميز في شتى المجالات الحيوية».

وأوضحت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حرصت على تمكين المرأة وترسيخ مشاركتها للدفع بعجلة التنمية الشاملة قدماً منذ قيام دولة الإمارات وعملت مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إيماناً من سموها بأن رعاية الأم، هي الاستثمار الحقيقي لبناء وإعداد أجيال المستقبل الواعية القادرة على مواصلة رحلة التميز والريادة في الدولة. وأضافت الشيخة هنا: «لم تقتصر جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك«أم الإمارات»على تمكين الأم في الدولة فقط، بل امتدت لتصل إلى المستويات العربية والدولية حيث سطرت سموها سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال الأمومة والطفولة، حظيت بإشادة عالمية وعزز من مكانة الدولة على الصعيدين الإنساني والاجتماعي». وقالت: «لقد ألهمت رؤيتها ودورها القيادي في دعم قضايا المرأة والأسرة دولاً ومنظمات عالمية وشكلت جهودها الرائدة الانطلاقة الحقيقية للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي تتسم بشموليتها واستدامتها، وتكفل حق رعاية وحماية الأم والطفل، وتضع السياسات، وتطلق البرامج ذات الصلة، وتسعى نحو صقل المهارات وتنمية القدرات، ونجحت في تحقيق العديد من الإنجازات في هذا الجانب».

و أعربت الشيخة هنا عن إجلالها واعتزازها بأمهات شهداء الوطن وقالت: «نفخر ونعتز بالمواقف الوطنية العظيمة لأمهات الشهداء وتضحياتهن من أجل الوطن فهن مثال مشرف للعزة والشموخ، ولطالما كن خير السند والعون لرجال هذا الوطن وستظل أمهات الشهداء نموذجاً وطنياً نستمد منهن روح المواطنة الصادقة ونتعلم منهن القيم الأصيلة لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة في مختلف الميادين، وستبقى أسماء شهداء الوطن محفورة في ذاكرة التاريخ».

و أكدت حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن «يوم الأم» يمثل مناسبة عالمية ملهمة للاحتفاء بدورها في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار والترابط الأسري، والمساهمة في نهضة الدول وتقدم المجتمعات من خلال تربية أجيال تحمل معاني الحب والوفاء والقيم النبيلة، وتفخر بتقاليدها الأصيلة وهويتها الوطنية، لافتة إلى أن الأم تجمع بكفاءة وجدارة بين دورها في تربية أبنائها وحضورها القوي في المراكز القيادية بمختلف المؤسسات والجهات الوطنية، تاركة بصمة راسخة وفريدة من نوعها. وأشادت الشيخة هنا بالمسيرة الملهمة للأم الإماراتية، مؤكدة أن قصص النجاح التي سطرها التاريخ بإنجازات استثنائية ستظل شاهدة على مكانتها ودورها الوطني الكبير في بناء الدولة، فهي صانعة المستقبل والشريك الفاعل الذي قدم على مر الخمسين عاما الماضية قادة وشخصيات مؤثرة ساهمت في ازدهار الوطن وتحقيق رفعته، حتى أصبح نموذجا عالميا يحتذى في النجاح والتميز.