«أم الإمارات.. بستان العطاء»

بقلم الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان

في يوم عيد الأم، يتجدد الوفاء، ويمتد البر إلى آفاق السماء، مجسداً منظومة القيم الأصيلة والتقاليد العريقة، ومترجماً هدياً سماوياً في بر الأبناء والبنات للآباء والأمهات.

والأم التي أعلى القرآن الكريم من مكانتها، ورسم صوراً إعجازية لتضحياتها في تربية الأبناء والسهر على راحتهم، وارتقت بها السنة النبوية المطهرة إلى مكانة سامية تقديراً واعتزازاً لدورها وعطائها، وامتناناً لكل جهد قامت به في التربية والتنشئة الاجتماعية.

وعلى مرّ العصور حوت سجلات التاريخ سيراً لأمهات فضليات، قدمن تضحية وأجزلن العطاء، ورسمن أفقاً واسعاً لمستقبل مشرق للبشرية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، في وطن السعادة والإيجابية، جرى حب هذه الأم في نفوسنا كافة، وترعرعنا ونحن على هذا الحب، نهراً من العطاء نرتوي به في حياتنا اليومية، وقدوة من الإبداع والريادة والتمكين.

منذ نعومة أظفارنا، ونحن نردد بكل آيات المحبة اسمها، ونقرنه دائماً بكلمة «أم الإمارات»، فهي الأم الرؤوم التي ساندت ودعمت مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسمت غداً مشرقاً لمسيرة المرأة الإماراتية، مؤمنة بقدراتها وطاقاتها الإبداعية في النهوض بالوطن.

في كل بيت صدحت القلوب والأفئدة بحب «الوالدة.. أم الإمارات»، حب نابع من فطرة أصيلة، وسريرة نقية، وشيم متجذرة قيماً ومحبة ووفاءً.

في يوم عيدك يا «أم الإمارات»، نسطر بساتين الود في سجلات التاريخ فخراً واعتزازاً بدورك الرائد، وجهودك الخلاقة، وإبداعك للمستقبل.

في يوم عيدك تتيه الأمهات زهواً وفرحاً بما قدمته أياديك البيضاء من القدوة والمثل العليا لكل أبناء وبنات الوطن على مدى عقود من العطاء والإخلاص للوطن.

في يوم عيدك، نزهو فخراً بما تحقق للمرأة الإماراتية من منجزات ومكتسبات وطنية بارزة، فهي ثمار مسيرة مباركة من رعاية القائد المؤسس «طيب الله ثراه» ونهج مستدام للقيادة الرشيدة، هي ثمار رؤية خلاقة لمستقبل مشرق، واستشراف مبدع لغدٍ تزهو فيه الإماراتية في صدارة الأمم متصدرة ميادين الشرف والواجب، فهي الوزيرة، والسفيرة، والعسكرية، والمعلمة، والطبيبة، والتنفيذية، والبرلمانية، وهي في كل ذلك الأم التي أخذت منظومة قيمها عن قيادة نسائية فذة بحجم ومكانة سمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

إن الحادي والعشرين من مارس كل عام ليس يوماً وحيداً للاحتفال بعيد الأم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل إننا في وطن السعادة نرى في وجودكم «يا أمنا.. أم الإمارات» في حياتنا عيداً كل يوم، فهو وجود كإكسير الحياة، يسري في عروقنا حباً وحناناً، ونبادلكم إياه وفاءً وعطاءً بلا حدود.

في الحادي والعشرين من مارس وفي عيد الأم نستذكر بكل الفخر والاعتزاز جهودكم الرائدة ودعمكم اللامحدود لتمكين المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع حتى غدت المرأة الإماراتية صاحبة تجربة فريدة على المستويين الإقليمي والدولي بفضل الله تعالى، وبفضل الرؤية الثاقبة للمغفور له الوالد الشيخ زايد «طيب الله ثراه» وبفضل رعاية القيادة الرشيدة ونهجها في تمكين المرأة وتوفير البيئة المحفزة لها على الإبداع والريادة في المجتمع.

في يوم عيدك «يا أمنا.. أم الإمارات»، تفتح عيون النشء من الأبناء والبنات على هذا السجل الخالد من المحبة والبر، نسلط الضوء على مسيرة من الإبداع الوطني، ونرسم معكم وبرعايتكم ودعمكم لوحة جديدة في عمر الزمن للمرأة الإماراتية وهي تواصل سرد فصول جديدة من قصتها في الريادة للخمسين المقبلة.

في يوم عيدك «يا أمنا.. أم الإمارات»، نسأل المولى عز وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية، وأن يكلل جهودكم دائماً بكل خير وتوفيق وسداد في خدمة وطننا الغالي والنهوض بمسيرته الحضارية.

رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة