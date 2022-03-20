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ميثاء الشامسي: الشيخة فاطمة  عطاء وإنسانية
ميثاء الشامسي: الشيخة فاطمة  عطاء وإنسانية
21 مارس 2022 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، أن الأم هي الحنان والإيثار والعطاء، هي الصورة المثلى للمحبة والتفاني، رمز السلام وبناء الأوطان، صانعة الأجيال، والمربية التي تواصل الجهد والعمل الدؤوب من أجل أبنائها، لتجعل منهم مواطنين صالحين قادرين على المشاركة في بناء مجتمعهم ووطنهم.
وأضافت معاليها: «نحن في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم أجمع بيوم الأم، نتقدم بخالص التهاني إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي ضربت لنا أروع وأغلى الأمثلة في العطاء وفي الأمومة والإنسانية والقيادة والريادة».
وأكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أخذت بأيادي المرأة الإماراتية حتى غدا دورها بارزاً متميزاً ورائداً في المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ووفرت كل ما يُعزز مكانتها السامية في بناء الأجيال، أمهات على قدر المسؤوليات المنوطة بهن تربوياً، وتنشئة للأسر حاضراً ومستقبلاً.
وتقدمت معاليها بكل «التقدير والثناء والاعتزاز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ونعاهدها على أن نقتدي بنهجها في تمكين الأم. فالأم دائماً من تصنع مستقبل المجتمع، وإعداد رجاله ونسائه، وهي صمام الأمان وركيزة الأسرة الأساسية».
فكل عام و«أم الإمارات» بخير وعافية، أطال الله في عمرها وحفظها للإمارات، وندعو الله أن نكون دائماً عند حسن ظنها.

ميثاء الشامسي
الشيخة فاطمة
الإمارات
يوم الأم
عيد الأم
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