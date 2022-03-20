صحة الأم أولوية في الإمارات

منى الحمودي (أبوظبي)

وفرت دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد جميع الوسائل التي تضمن توفير خدمات رعاية للأمومة والطفولة وذلك حرصاً على تحقيق أفضل رعاية صحية مقدمة للأم في سبيل تسهيل رحلتها في الإنجاب ورعاية أبنائها. وتأتي خدمات رعاية الحوامل والفحوصات الدورية وخدمات الفحوصات ما قبل الزواج وفحوصات ما بعد الولادة والإجهاض على أيدي أطباء وممرضات وقابلات تم تدريبهن وتأهيلهن بأعلى معايير الرعاية الصحية للمرأة.

وتحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز دور الأم في المجلات من خلال الحضور والمشاركات في كافة الأعمال والفعاليات التي تناسبها، بالإضافة لتسهيل أداء وظيفتها حتى أصبحت الأم الإماراتية الموظفة متميزة ومعطاء ومصدر إلهام للسيدات في العالم. وتأتي العاملات في خط الدفاع الأول أحد أبرز الوظائف التي تؤدي المرأة فيها وظائف مضاعفة لرعاية المرضى وأسرتها ويصبحن قلب أم يحتضن الجميع.

وتأتي المستشفيات والمراكز الصحية التي تُعنى بصحة الأم والطفل والمنتشرة على مستوى الدولة، دليلاً على اهتمام الجهات المختصة بأدق التفاصيل التي من الممكن أن تؤدي دوراً في مجال رعاية الأم منذ طفلها الأول إلى حين تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها في كافة مراحل حياتها. وتعمل الجهات بشكل مستمر لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأم وتعزيز الأنظمة الصحية الخاصة بصحة الأم. وأبدت الأمهات في القطاع الصحي عن اعتزازهن بالعمل في قطاع يمتد فيه العطاء لجميع أفراد المجتمع ولا يقتصر على أبنائهن فقط، كون أن مهنة الإنسانية والعمل المستمر لتحقيق أفضل رعاية صحية للمجتمع تتطلب صفات الأمومة للتعامل مع المرضى ورعايتهم على أكمل وجه.

وأكدن على أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» للأم في دولة الإمارات لا حدود له وهو مساهم رئيسي في تحقيق ما وصلته له الأم في دولة الإمارات لإنجازات على الصعيد الشخصي والوظيفي والمجتمعي لها.

نوال الكعبي

دعم

وقالت الدكتورة نوال الكعبي، استشارية أطفال وأمراض معدية: حظيت الأم في دولة الإمارات بالدعم الكبير في كافة نواحي الحياة، وتأتي «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلف هذا الدعم الكبير من خلال اهتمامها اللامتناهي والمستمر للأم في دولة الإمارات أينما كان موقعها.

وأضافت: «وفرت دولة الإمارات للأم كافة السبل التي يمكنها من خلال تحقيق التوازن بين الوظيفة والأمومة إذا كانت موظفة، لتحقق المطلوب منها في العمل وتؤدي في نفس الوقت واجباتها كأم، وذلك من خلال عدة عوامل تم توفيرها لها، على سبيل المثال، إجازة الأمومة، ساعات الرضاعة، والمرونة والمراعاة في العديد من الأمور للتوفيق ما بين الوظيفة والأمومة دون وجود أي نوع من التمييز في التوظيف.» ولفتت إلى أن الأم الموظفة استطاعت أن تتميز وتنجز في عملها، نظراً للمُمكنات التي وفرتها الدولة لتسهيل رحلة حياتها، حيث ركزت الدولة بحوثها على الطفل والأم نظراً لأنهم من أساسيات تكوين الأسرة والتي هي لُبنة المجتمع. وتابعت: إن الأم في دولة الإمارات حصلت على كافة الإمكانيات التي تساعدها وتسهل رحلة تربية الأبناء ورعايتهم حتى وصلت لمستوى عالٍ من التميز والرفاهية التي تساعدها على تجاوز المصاعب في الحياة وتسهم في حفاظها على صحتها.

نورة الغيثي

شكر

من جانبها قالت الدكتورة نورة الغيثي، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية «بمناسبة يوم الأم لا يسعني سوى التوجه بالشكر والتقدير إلى أمي التي لا طالما دعمتني وشجعتني للسعي وراء طموحاتي.

كما أتوجه بالشكر والتقدير للأمهات العاملات في خط الدفاع الأول اللاتي قدمن أروع صور التضحية والاجتهاد والعطاء، فهن من يعملن بشكل مستمر على الموازنة بين العمل والبيت لتحقيق أفضل رعاية ممكنة لأفراد المجتمع.»

وأضافت: «في يوم الأم نتوجه بالشكر والتقدير لأم الإمارات التي هي القدوة في كافة ما نقوم به، والتي جسدت أسمى صور العطاء والحنان والاحتواء، حتى أصبحت نموذجاً للأم وعملها وعطائها، يتعلم منها الجميع».

عايدة العوضي

من جهتها أكدت الدكتورة عايدة العوضي، استشاري طب الأورام، اهتمام القيادة الرشيدة للأم في دولة الإمارات، تقديراً لمكانتها ودورها البارز والمحوري في المجتمع لبناء اللبنة الأولى فيه وهي الأسرة. مشيرةً إلى الدعم الكبير للأم العاملة فيما يتعلق بإجازة الأمومة وما بعدها.

وقالت: «تعلمت أثناء عملي في القطاع الصحي، أهمية الموازنة بين عملي وبيتي ومسؤولية أبنائي، بالإضافة لتنظيم وقتي بشكل أفضل».

وأضافت: «كان لوالدتي دور أساسي في دعمي وإثراء شغفي في الطب، حيث إنها سعت دائما بأن نكون أنا وأخوتي من المتميزين والمتوفقين دراسياً حتى وصلنا للمراحل المتقدمة التي نحن فيها، فهي كانت أيضاً أماً عاملة ونموذجاً يحتذى به».

حصة أحمد الشحي

مسؤولية

وأشارت حصة أحمد الشحي، ممرض رئيسي، ومدير وحدة العناية المركزة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى أن الأم في دولة الإمارات محظوظة بوجود قيادة تهتم بالمرأة بشكل عام والأم بشكل خاص، وذلك من خلال توفير جميع ما تحتاجه الأم لتكون على قدر المسؤولية وتحمل مشاق رحلة الأمومة وتربية الأبناء مهما أحاطت بها من ظروف. ولفتت إلى أن الأم في دولة الإمارات محل تقدير من الصغير للكبير، ودائما ما يتم التعامل مع الأم بطريقة مختلفة تقديراً لعملها وجهودها.