تقديراً لجهود «أم الإمارات».. 800 جائزة ووسام

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

مدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أياديها البيضاء للجميع، ولم تدخر جهداً في سبيل تميكن المرأة واحتضان الطفل واضعة الأسرة واستقرارها على رأس أولوياتها، فأضحت جهودها علامة فارقة في الإمارات، مما جعل العالم يلتفت إلى ما تقوم به سموها من أعمال ملهمة للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وتواصل سموها تقديم مبادرات إنسانية عظيمة دفعت العديد من المنظمات الدولية والعربية والمحلية إلى تكريمها تقديراً لجهود سموها ودعمها لقضايا المرأة ومحو الأمية ورعاية الطفولة وأصحاب الهمم والمسنين والأيتام، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

الجوهرة

مخزون كبير وكنز ثمين من الجوائز والأوسمة والدروع التذكارية تجمعها قاعة الجوهرة في الاتحاد النسائي التي تم افتتاحها في ديسمبر 1999، لتضم ما يقارب من «800» جائزة ووسام وميدالية ودرع تذكارية.

قاعة الجوهرة تُعد شاهداً على تقدير محلي وعالمي، قدم إلى «أم الإمارات» في مناسبات مختلفة من أصحاب السمو الشيوخ والملوك ورؤساء الدول والزعماء وكبار الشخصيات والمؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية والمحلية منذ بداية تأسيس دولة الإمارات عام 1971.

مسيرة

وتشير مقتنيات قاعة الجوهرة إلى مسيرة العمل الوطني الجاد وجهود سموها وأخذها على عاتقها المسؤوليات في تحسين وضع المرأة على مختلف الصعد، ولقي ذلك اهتماماً بالغاً من مختلف أنحاء العالم، من هنا دعت الحاجة إلى وجود مكان خاص لعرض الجوائز، حيث تفرد الاتحاد النسائي العام وتميز بوجود قاعة الجوهرة، المعنية بنقل رسالة سموها إلى الأجيال القادمة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ومخرجاتها للمرأة والأمومة والطفولة والإنسانية.

إبداع

وتُعد قاعة الجوهرة صرحاً استثنائياً ومميزاً بما تحتويه من مقتنيات تشير إلى إسهامات سموها، وتُعد خيرَ شاهد على إنجازات وقصة نجاح لجهود ملموسة وواضحة.. وتتميز «الجوهرة» الممتدة على مساحة 600 متر مربع، بالطابع الكلاسيكي المعاصر والمستوحى من تاريخ دولة الإمارات، لتتناغم ببساطة من دون التأثير على المقتنيات والزائر لها، حيث تم اختيار التصميم والألوان المستخدمة بما يراعي هذا الجانب، وتتألف القاعة من طابقين متصلين بمساحات واسعة تتيح للزوار التنقل بسهولة، بالإضافة إلى وجود دَرج داخلي ومصعد كهربائي يستخدم للانتقال إلى الطابق العلوي، ويتميز هذا الدرج بالاتساع والرحابة، حيث يسهل صعود الزوار لاكتشاف مقتنيات الدور الثاني، وتتوسط القاعة ثريا فاخرة من الكريستال تضفي إنارة داخلية على أنحاء القاعة، وقد تمت مراعاة أعلى معايير ومواصفات السلامة.

تقنيات

وتتميز قاعة الجوهرة باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية، حيث عمل الاتحاد النسائي العام على توفير أفضل الأنظمة والتقنيات المستخدمة في طريقة عرض الجوائز ونقل تجربة التعرف عليها من خلال خاصية الواقع الافتراضي، التي تسمح للزائر بالاطلاع عليها من خلال الشاشة التفاعلية التي تسهم في نقل البيانات والمعلومات الخاصة بالجوائز، عبر تطبيق الاتحاد النسائي العام. ومن ضمن الأنظمة والتقنيات المستخدمة: تطبيق قاعة «الجوهرة» المتوافر بثلاث لغات، ويسمح بتوظيف تقنية الواقع المعزز لعرض بيانات عن الجوائز أثناء التجول بالقاعة، كما يوفر خدمة الجولة الافتراضية، وتطبيق السيرة الذاتية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

مسارات

يمكن للزائر المرور والتمعن في كافة محتويات القاعة بشكل انسيابي، في ظل وجود رواقين جانبيين وأعمدة بالدور الأرضي تساعد على توجيه مرور رواد القاعة على كل قطعة من القطع المعروضة بشكل تلقائي وسهل ومريح، وقد حقق هذا التخطيط الأفقي أفضل استغلال للمساحات وعرض أكبر عددٍ من المقتنيات.

وتم وضع المعروضات الخاصة بأصحاب السمو الشيوخ والملوك ورؤساء الدول والزعماء وكبار الشخصيات المهمة والمؤسسات والمنظمات العالمية في الطابق الأرضي وعند بداية الجولة الخاصة بالزوار، مع إضفاء طابع يعطي إحساساً رائعاً بالتناسق بين المقتنيات الموجودة داخل وحدات العرض (المصنوعة من أرقي النوعيات المستخدمة في المتاحف) والمجهزة بالإنارة المدروسة بشكل يبرز المعروضات، وتم تزويد القاعة بنظام للأجهزة السمعية اللازمة، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة في عرض تعريفي بثلاث لغات «عربي - إنجليزي - فرنسي»، عن الجوائز وبيانات تشير إلى التاريخ والمناسبة والنوعية.

فخر واعتزاز

ينبهر الزائر لقاعة «الجوهرة» بما تحتويه القاعة من مقتنيات تُعد وسام فخر واعتزاز وشرف لكل امرأة إماراتية، كما تحمل رسالتها الهادفة إلى نقل المعرفة إلى الأجيال والاقتداء بشخصية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وما قامت به من أعمال استحقت بجدارة كل التكريم، حيث حظيت «أم الإمارات»، بأعلى درجات التقدير، من خلال جوائز وأوسمة مقسمة إلى 4 فئات:

1- جوائز أصحاب السمو الشيوخ الملوك ورؤساء الدول.

2- جوائز المنظمات والمؤسسات العالمية.

3- جوائز المنظمات والمؤسسات العربية.

4- جوائز المنظمات والمؤسسات المحلية. كما تحتوي القاعة على شهادات الدكتوراه الفخرية التي حصلت عليها سموها من الجامعات العريقة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.