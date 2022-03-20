أمي برّ الآمان

خولة علي (دبي)

ألقيت القصائد والأشعار وعزفت الألحان حباً وامتناناً للأم، التي يحتفي بها العالم في 21 من مارس من كل عام، تقديراً لمكانتها ولدورها العظيم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، فهي منبع الحكمة والأمان، هي الروح التي تحفنا وتحيط بنا خوفاً وحباً، وبعطائها المستمر المتجدد وحرصها الدائم في الحفاظ على كيان الأسرة، تنشئ أجيالاً يمضون قدماً نحو المستقبل بكل ثقة وثبات، ولتبقى الأم بمثابة الروح من الجسد، فلا تحيى البيوت من غيرها.

هالة الأبلم

مفهوم الأم

وتلعب الأم دوراً هاماً في تحقيق السلامة النفسية لأبنائها، هذا ما توضحه الدكتورة هالة الأبلم اختصاصية استشاري نفسي وتربوي نائب قرية العائلة التابعة لهيئة تنمية المجتمع: الأم أقرب الناس إلى قلوب أطفالها، كما أن وجودها بينهم وعطفها عليهم ينعكس على سلوكهم وحياتهم فيما بعد، حيث تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن اهتمام الأم بأطفالها يؤثر مستقبلاً على سرعة تخفيف الضغوط الجسدية والنفسية التي يواجهها الأبناء عند التقدم بالعمر.. فالأم هي من تحيط الأسرة بالدفء والحنان والعطف، وتجعل من رحلة نمو أطفالها أكثر استقراراً وثقة بالنفس نتيجة احتوائها لهم، وتهيئة جو مناسب لتنمية مهارتهم وطموحاتهم، واعتمادهم على أنفسهم عندما تكلفهم بمسؤوليات تناسب أعمارهم، ومع مرور الوقت يصبحون قادرين على حل مشاكلهم ومواجهة التحديات التي تعيقهم.

وأشارت إلى أن مفهوم الأمومة الكاملة يعني علاقة الأم بأطفالها النفسية والبيولوجية، أما النفسية فهي الأم التي تقدم الرعاية والتربية والاهتمام بطفل لم تنجبه، والبيولوجية التي تنجب دون أن تربي لأي سبب كان، وحسب «سيكولوجية الأمومة» (علم يبحث مرحلة الأمومة من الحمل إلى ما بعد الولادة ويدرس المشاعر المرتبطة بالمراحل المختلفة، سواء كانت إيجابية أم سلبية)، فإن الأم كيان إنساني تستند إليه حياة أسرتها ومجتمعها.

فاطمة الظنحاني

مسؤولية

وعن دور الأم في أسرتها ومسؤوليتها، تقول فاطمة الظنحاني الاختصاصية الاجتماعية في إحدى الجهات الحكومية: إن الأم تلعب دوراً أساسياً في التماسك الاجتماعي، والنمو الصحي والعقلي والعاطفي لأطفالها، ولذلك عندما نجد أشخاصاً ذوي شخصية متوازنة وخلوقة في المجتمع نرجح هذا إلى العلاقة الإيجابية التي زرعتها الأم في هذا الشخص.

وتؤكد الظنحاني، أن بناء شخصية واثقة ومتوازنة، بناء لمجتمع كامل ينشأ على الفضيلة، ونقف هنا عند اهتمام دولة الإمارات ورعايتها لجميع الأمهات على أرض الدولة ودعم مسيرة الأسر في تجاوز الصعوبات التي تواجهها، وإرشاد الأمهات إلى طرق التربية الحديثة لتنشئة أجيال قوية متسامحة مخلصة لهذا الوطن الغالي، الذي يدعم الأم ويحفظ حقوقها عن طريق السياسات المجتمعية والخدمات الصديقة للأسرة مثل مراكز رعاية الأطفال والأسر، التي من شأنها تقليل من عبء العمل الملقى على عاتق النساء، تحت مظلة إماراتية تجعل كيان الأسرة مبنياً على أسس وقوانين واضحة تساهم في جعلها أكثر استقراراً وإنتاجية.

توازن

وتوضح فاطمة السيد أحمد اختصاصية طب نفسي بمستشفى راشد في دبي، أن الأم لها منزلة خاصة في الأسرة والمجتمع، فهي تخلق التوازن في محيط أسرتها بما تقدمه من اهتمام نفسي، فنجد أن علاقة الأم بأبنائها تحمل الكثير من المشاعر التي تتناسب مع احتياجاتهم، وتضم هذه المشاعر الحب والحنان والاحتواء والأمان والطمأنينة، بالإضافة إلى الحرص الدائم على سلامتهم وراحتهم النفسية والجسدية.

وقالت: للأم دور مهم وأساسي في حياة الأبناء، فبجانب التربية والتنشئة، فهي تعدهم للاندماج في المجتمع، وتساهم في بناء شخصيات قادرة على مواجهة المشاكل والمصاعب في الحياة، وتعمل على ترسيخ القيم والمبادئ فيهم، حتى يكونوا أفراداً منتجين، وتدريبهم على تلبية احتياجاتهم النفسية والعاطفية ومنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم ومشاكلهم ومخاوفهم وتوجيههم بتقديم النصائح والإرشاد والمشاركة والمساندة والتشجيع الدائم لهم، وتعزيز ثقتهم في تحقيق إنجازاتهم.

ابتسامة

وعن علاقتها الدافئة بوالدتها تروي الإعلامية أمل النعيمي: منذ أن وعيت على الدنيا لفتت نظري ابتسامتها وضحكاتها التي تملئ البيت سعادة، وعلى الرغم من كل لحظات الحياة الصعبة، تجاوزت الآلام، وأحبت أن تستغل كل حواسها، فكان الراديو الصغير يرافقها عبر نوافذ منزل جدي الكبير، تسمع كل المحطات خاصة صوت العرب، وكانت أغنية «ست الحبايب» لفايزة أحمد تأخذ منها سيلاً من الدموع وتذكرها ببعض الأشياء منذ طفولتها حتى بعد أن كبرت وتركت والديها، كان بكاؤها صامتاً حين تسمع هذا النوع من الأغاني، مشيرة إلى أن هذا المشهد تسترجعه في يوم الأم.

خالد الكعبي

طاقة إيجابية

خالد الكعبي اختصاصي اجتماعي في إحدى الجهات الحكومية بأبوظبي، يجد في الأم أهم مصادر الطاقة الإيجابية في المنزل، فهي السعادة التي تزيّن الحياة، وهي المصل الشافي للأسرة، تسهر بلا كلل، وتعمل بلا ملل، تتعب ولا تشكي، وتضحك قبل أن تبكي، وبوجودها كل فرد يتبسّم، منها نأخذ ونتعلم، وبها نبصر ونتكلم، وهي لا تئن ولا تتألم، ولها منا الحب والعرفان، والشكر والأمتنان، والبر في كل الأحيان، فقد أعطتنا من صحتها صغاراً، فلا نبخل عليها بوقتنا كباراً، ولا نتأخر عنها إذا طلبتنا، ونستمع لها إذا حدّثتنا، نلبي طلبها قبل أن تقول، فحبها يصول في القلب ويجول.