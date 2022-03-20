موزة العامري.. «أم بديلة»

هناء الحمادي (أبوظبي)

تشكل الأخت الكبرى حالة من المشاعر الإنسانية داخل بيت العائلة، فهي الأنثى التي تلعب أصعب الأدوار في حياة أسرتها، وأحياناً تصبح الأم البديلة لأخواتها الصغار، تنصت لهم، وتحتويهم، وتمد يد العون لمساعدتهم، وبسبب مسؤوليات دورها في الرعاية بأسرتها، قد تغيب حياتها من أمام عينها من دون أن تشعر، وعلى الرغم من أنها قد تكون سعيدة بما حققته من نجاح في إدارة مملكة عائلتها، وصمودها أمام أعاصير كادت أن تعصف بهم كما يحدث في كثير من العوائل، إلا أنها قد تتمنى لو كان باستطاعتها إعادة الزمن قليلاً للوراء. «الأخت الكبرى.. أم ثانية» مقولة تتردد على مسامعنا كثيراً، وتتحول إلى حقيقة في كثير من الأحيان، هذا ما تشعر به موزة العامري مديرة مركز التنمية الاجتماعية في دبي، فمنذ وفاة والدتها تولت مهمة الأم الثانية لإخوتها فتحملت أعباء المنزل، حتى تستطيع العناية بإخوتها وتولي مسؤولية الأسرة داخل البيت. وتقول: «أنا الأخت الكبرى في البيت، وبالفعل أحس أني الأم الثانية لإخوتي، أسمع منهم، وأحل مشاكلهم على قدر استطاعتي».

رحلة كفاح

وأضافت موزة: «أشعر بالسعادة لأني وقفت بجانب والدتي، اعتنيت بها وسهرت على راحتها إلى أن توفيت، لتبدأ رحلة كفاح وتضحيات مع إخوتي، حيث أصبحت أتحمل مسؤوليات الأسرة بأكملها، مبينة أنها مسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة، كما أنها الأقرب لإخوتها، كل أسرارهم تمر عليها، وباختصار، الأخت الكبرى في نظري هي الأم الصغرى وهو شعور جميل أشعر به دائماً، لذا عليَّ دائماً أن أكون المتفهمة، المقدرة، القوية. ولفتت إلى أنها تمر بالعديد من المواقف، وتشعر بأنها أكبر من عمرها الحقيقي، فهي تهتم برعاية إخوتها الصغار وابنتها.

إنجازات

وبعد تجربتها هذه مع إخوتها الذين وصلوا اليوم إلى مراكز عليا في وظائفهم وابنتها على مشارف التخرج في الجامعة، تقول: «فرحتي لا توصف، فرغم انشغالي بعملي وإنجازاتي التي أفتخر بها كمدرب أسري، وخبير تطوير الخدمات الحكومية وحصولي على دبلوم تدريبي إعداد مرشد أسري، ودبلوم مهني برلماني إلا أن ذلك لم يقف عائقاً في سبيل رعاية إخوتي وابنتي، فهم سر نجاحي وتفوقي في عملي والداعم الأول لمسيرتي العملية والعلمية».