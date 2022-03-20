إكسبو 2020 دبي.. المدن الذكية في الجناح السويسري

دبي (الاتحاد)

استقطب الجناح السويسري في «إكسبو 2020 دبي»، مؤخراً، خبراء من جامعات وشركات خاصة وجهات حكومية سويسرية وإماراتية خلال فعالية «المدن الذكية المتصلة»، التي أقيمت داخل الجناح، وذلك بالتعاون مع شبكة «سويسنيكس» والسفارة السويسرية في الإمارات ومركز الأعمال السويسري في الشرق الأوسط، ويهدف هذا التعاون إلى بحث وإيجاد آليات فعالة لتحسين طريقة إدارتنا للتحديات الناشئة عن المدن المتنامية والمكتظة.

وقدم باحثون من سويسرا والإمارات مشاريع مبتكرة بحضور شركاء من القطاعين الأكاديمي والصناعي. وسلّطت الفعالية الضوء أيضاً على المشاريع الإبداعية في مجالات الربط الذكي ومساحات التنقل، والتي تم تطبيق بعضها بالفعل في سويسرا، مع إمكانية تكرار تطبيق هذه المشاريع في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال دانتي لاريني، مدير المشروعات لدى شبكة «سويسنيكس» في الجناح السويسري: «إن التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا، التي توفر حلولاً متصلة لمواكبة الطلب المتنامي باطراد الناجم عن الزيادة السكانية وما يترتب عليها من اكتظاظ مساحات المعيشة، يعد السبيل الوحيد الذي يمكّننا من تجاوز التحديات».

وأضاف لاريني: «تكمن أهمية الفعالية في كونها تُسلط الضوء على مدى التغيير الهائل الذي يمكن أن تُحدثه التكنولوجيا في مجال إدارة المدن والحياة اليومية لسكانها بسلاسة». وتضمنت قائمة المتحدثين معالي «ماسيمو بادجي»، سفير سويسرا لدى الإمارات والبحرين، والدكتورة «كريستين بيرينولي»، نائبة عميد للبحث والابتكار، في جامعة العلوم التطبيقية والفنون غرب سويسرا (HESSO).

وألقى الدكتور «جوزيف سبيلنر» من جامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية (ZHAW)، كلمة رئيسية بعنوان «الفضاءات السيبرانية -المادية: الرؤية والفرص»، تلتها كلمة حول «دعم التعاون بين سويسرا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للدكتورة «لونا ياكوبيني» من منظمة «ليدينغ هاوس مينا». كما تم أيضاً استعراض مجالات التعاون بين جامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية وجامعة الشارقة خلال الحدث.