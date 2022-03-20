مجلس الأمن السيبراني و«سيبكس» يوقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (وام)

وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة سيبكس القابضة المتخصصة في حلول وخدمات الأمن السيبراني والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مذكرة تفاهم يقومان بموجبها بالعمل معاً لتعزيز مستويات «النضج السيبراني» في الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتنص المذكرة، التي تم توقيعها خلال فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك» المقام بدبي، على قيام «سيبكس» بتمكين الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من تحسين مستويات الأمن السيبراني لديها، وضمان تماشيها مع المقاييس الوطنية. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة بمثابة حافز لشركة سيبكس لتوفير الخدمات الاستشارية وعمل التقييمات اللازمة للأوضاع الحالية للأمن السيبراني في الهيئات والمؤسسات الحكومية، تمهيداً لتطبيق حلول سيبرانية متطورة تسهم في تعزيز أنظمة الأمن السيبراني.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الخبرات التي تتمتع بها سيبكس من شأنها أن تسهم في تسريع الخطى للوصول إلى أعلى مستويات المرونة السيبرانية في الدولة.

وأضاف أن التعاون والتنسيق القائم بين المجلس وشركائه، ومن ضمنهم شركة سيبكس يضمن محافظة الدولة على ريادتها في مجال الأمن السيبراني ويدعم توجهاتها لمستقبل آمن للتواصل الرقمي. من جانبه، أكد خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لسيبكس أن التجارب أثبتت أن مستويات أداء المؤسسات والهيئات التي تستثمر في الأمن السيبراني ترتفع بشكل ملحوظ.