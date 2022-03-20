توصية بإلزامية الكشف المبكر عن الإعاقات السمعية لحديثي الولادة

دبي (وام)

أوصت الدورة السنوية السابعة عشرة لمؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة الذي اختتم فعالياته أمس في دبي، بضرورة فحص الإعاقات السمعية للمواليد، ما يضمن الكشف عنها مبكراً وإدراجه ضمن برنامج فحص الأطفال حديثي الولادة.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية هذا الفحص كونه يساعد على علاج الأمراض السمعية بصورة مبكرة ويخفض حالات الإصابة بالصمم بين الأطفال من خلال عمليات زراعة قوقعة الأذن، لافتين إلى أن التأخر في اكتشاف أي خلل في مستوى السمع لدى المولود يتسبب في تضاعف الإصابة وانخفاض مستوى السمع، ما ينعكس سلباً على مستوى التحصيل الدراسي للطفل، خاصة أن معظم مستشفيات المنطقة تملك الإمكانات الطبية البشرية والتقنية لعلاج حالات ضعف السمع لدى الأطفال.