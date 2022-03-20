شرطة أبوظبي تطلق «جودة الحياة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي منظومة جودة الحياة في بيئة عملها تزامناً مع اليوم الدولي للسعادة والذي يصادف 20 مارس، وتُعد الأولى من نوعها في الجهات الحكومية بالدولة، والتي توّجت بحصولها على ملكية فكريّة للإطار المفاهيمي الخاص بها والذي يرتكز على ثلاثة محاور وهي محور التوازن بين العمل والحياة، من خلال النهوض بمستويات الصحة النفسيّة والبدنيّة وأثر العمل في المجال الأمني، والثاني محور التعلم والتطور من خلال التمكين الشامل والتعلم المستمر والإبداع الموجّه والتحفيز، والثالث محور المشاركة والإيجابيّة ضمن مفاهيم التواصل والسلوك الابتكاري والمواطنة الإيجابية.

وتُعد شرطة أبوظبي من أوائل الجهات الحكوميّة في انتهاج هذه المنظومة والتي تأتي استكمالاً للاستراتيجية الوطنية 2030 ضمن إطار عمل يتسم بالمشاركة والشمولية، كما يُعد خريطة طريق تسلّط الضوء على كيفية إيجاد بيئة عمل إيجابية تشمل الجوانب النفسيّة والبدنيّة والاجتماعيّة والذاتية.

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أن المنظومة تضم 10 مشاريع استراتيجية داعمة تحقق تسعة أهداف لمحاور المنظومة من خلال مشروعات تُركز على تفعيل خطط العلاج للاضطراب ما بعد الصدمة، والبرامج الرياضية لتعزيز اللياقة الصحية، وبرامج تمكين الموظفين من خلال التدريب المنهجي ومركز التعليم الشرطي المبتكر، وتقديم دورات للتعلم الإيجابي المستمر، وبرامج حافز التشجيعيّة، وبرامج السعادة والرفاه الوظيفي من خلال مراكز الخدمة، بالإضافة لتطوير قانون العمل التطوعي لمنتسبي شرطة أبوظبي، وتطوير وحدة التقييم الفيزيولوجي والتأهيل الوظيفي، وتطوير معايير التصاميم المكتبية. وأشار إلى أنها ترسخ بمحاورها ومبادراتها أسساً لتحقيق مفهوم شامل للارتقاء بحياة وظيفيّة أفضل للعاملين بشرطة أبوظبي، من خلال التمكين الشامل وتعزيز السلوك الإيجابي بالصحة النفسيّة والجسديّة على الصعيد الفردي والمؤسسي، تحقيقاً للسعادة الوظيفيّة، بما يسهم في رفع واستدامة الأداء في المجال الأمني.

جودة الحياة في بيئة العمل

أوضح اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، أن القطاع عمل عند دراسته وتبنيه لمنظومة جودة الحياة في شرطة أبوظبي على تقديم رؤية تحليلية لمفاهيم جودة الحياة في بيئة العمل والتعريف بأبعاد ومحاور المنظومة، بما يتواءم مع بيئة القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومن خلال الاطلاع على أبرز الممارسات العالمية المتقدمة. وأشاد بالنتائج الإيجابية للمنظومة من خلال التعاون مع مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي لتدعم الأولوية الاستراتيجية للقيادة وهي «الاستخدام الأمثل للموارد»، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي «تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل».

ولفت إلى أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة الفعّالة والشموليّة لتحقيق القيمة المنشودة من ترابط العمل المؤسسي ضمن نهج موحد لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل الشرطي من خلال تأسيس نهج واضح المعالم.

وأكد العقيد محمد حمد الكعبي مدير إدارة أداء العاملين ومنسق الهدف الاستراتيجي «تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل»، اهتمام المنظومة بمراعاة ترابط آليات عمل المشاريع والمبادرات للهدف المنشود من خلال طرح الشركاء المعنيين لأبرز الممارسات والمشاريع الحالية والتصور المستقبلي.