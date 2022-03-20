فارس خلف المزروعي: السعادة الحقيقية في الإيجابية والعطاء

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بنشر السعادة في مجتمعنا واعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للسعادة الذي يصادف العشرين من مارس سنوياً: إن السعادة لا تقاس فقط بما يحققه المرء من مكتسبات ونجاحات، فالسعادة الحقيقية هي الإيجابية والعطاء والإسهام في مسيرة نهضة وتطوير الوطن وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وحتى الزوار.

وأوضح أن مؤشرات الحياة السعيدة في المجتمع تتضح جلياً من خلال ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات شاملة في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات، ومن خلال العديد من المبادرات والبرامج والخدمات التي تسعد المجتمع وتوفر كافة سبل الراحة له في ظل أعلى مستويات الأمن والأمان.

ولفت إلى أن قيمة السعادة تجلت في العمل الشرطي والأمني في جانبين، الأول بالمقومات الإيجابية العديدة التي وفرت للمنتسبين بيئة عمل مثمرة ومتميزة وإيجابية للارتقاء بمسيرة العمل الأمني، والثاني في النتائج الإيجابية التي تحققت في مجتمعنا لتصبح مدينة أبوظبي من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً لـ6 سنوات متتالية.

وذكر أن الإحصائيات أشارت إلى أن نسبة السعادة الوظيفية بلغت 90.9%،‎ وذلك خلال عام 2021.

وقال: إن الوطن من حقه أن يسعد وينشر السعادة، لأن - «لاتشلون هم» - ببريقها الممزوج بخطط عمل فورية نشرت السعادة في مجتمعنا، فمن حقنا أن نفخر بقيادتنا التي تسعى لإسعاد شعبها في شتى المجالات من خلال حملات وبرامج عملت على بث الروح الإيجابية التي ساعدتنا جميعاً على تخفيف حدة ظروف جائحة «كورونا»، فشكراً للإمارات.. وشكراً للقيادة الرشيدة دعمها واهتمامها المستمر.