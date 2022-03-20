صالح العامري يتدرب على مهام فضائية طويلة الأمد

آمنة الكتبي(دبي)

يواصل صالح العامري رائد محاكاة الفضاء مهمته في مهمة «سيريوس» وإجراء اختبارات ميدانية تحاكي رحلة الفضاء الطويلة لفهم كيفية تأثير رحلات الفضاء على الجسم والعقل، كما تعد التجارب جزءاً من برنامج بحث مدته 5 سنوات من قبل المعهد الروسي للمشاكل الطبية الحيوية وبرنامج الأبحاث البشرية التابع لناسا.

حيث يستيقظ الطاقم كل يوم في الساعة 7 صباحاً لإجراء القياسات الصحية، بما في ذلك ضغط الدم والوزن ودرجة الحرارة، وبعد مشاركة البيانات مع الأطباء وفريق الدعم الطبي، بعد ذلك يتناول الفريق وجبة الإفطار معاً، ويتم صناعة المحتوى الشخصي اليومي الخاص بالفريق، ثم يتم مشاركة الأفكار والأسئلة والمخاوف مع مركز التحكم في المهام.

وخلال الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً، يجري الطاقم تجارب علمية، ويلي ذلك استراحة غداء لمدة 30 دقيقة ثم فترة راحة لمدة 90 دقيقة، وبعد ذلك يمارس الفريق التمارين الرياضية، وخلال الساعة 6:30 مساءً أو 7 مساءً يتناول الفريق وجبة العشا، ثم يقوم الفريق بإعداد المحتوى الشخصي اليومي مرة أخرى، وكتابة الملخص اليومي.

ويستخدم الطاقم أجهزة محاكاة وسماعات رأس للواقع الافتراضي للقيام بمهام فضائية طويلة الأمد، بما في ذلك الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية ومحطة القمر المدار Lunar Gateway وعلى سطح القمر، ويستخدم برنامج الأبحاث البشرية التابع لوكالة ناسا (HRP) بعثات تناظرية بشرية في بيئات مختلفة لمحاكاة جوانب مهمات استكشاف الإنسان للفضاء، بما في ذلك القمر والكويكبات والمريخ، وتعد المهمة التناظرية هي نشاط يتم إجراؤه على الأرض بخصائص تشبه تحديات مهمة فضائية مثل العزلة والحبس.

وتستخدم بعثات مهمة سيريوس لإجراء البحوث لإبلاغ الاتجاه المستقبلي للاستكشاف البشري للنظام الشمسي، يدعم المشاركون في المهمة التناظرية أهداف ناسا من خلال المشاركة في البحث العلمي ذي الصلة والقيم، ويشترك برنامج الأبحاث البشرية التابع لناسا مع المعهد الروسي للمشاكل الطبية الحيوية والمجمع التجريبي الأرضي (NEK) لإجراء سلسلة من المهام التناظرية المشار إليها باسم «SIRIUS» البحث العلمي الدولي في محطة أرضية فريدة) في موسكو، روسيا ويستخدم كنظير للعزل والحبس والظروف البعيدة في سيناريوهات الاستكشاف، قد تستمر هذه المهام المحاكاة في أي مكان من أشهر إلى سنة واحدة بناءً على دراسات محددة، كما تبحث ناسا عن مواضيع صحية للتعرف على الآثار الفسيولوجية والنفسية للعزلة والحبس على البشر للمساعدة في الاستعداد للمهمات إلى القمر وإلى المريخ.

صالح العامري

سلامة رواد الفضاء

وتتسم مهمة «سيريوس» بأهميتها البالغة، نظراً لتأثيرها الإيجابي في دراسة حيثيات الحفاظ على سلامة رواد الفضاء وصحتهم خلال رحلات استكشاف الفضاء طويلة المدى، كما تتمحور المهمة حول المحاكاة على دراسة آثار العزلة على الإنسان من الناحية النفسية والفيزيولوجية وعلى ديناميكيات الفريق بهدف المساعدة في التحضير لمهام استكشاف الفضاء طويلة المدى، ودراسة تحديد آثار الإجهاد الناجم عن الحبس والعزلة على الدورة الدموية ووظيفة العضلات والهيكل العظمي لأفراد الطاقم، في أثناء مهمة قياس المؤشرات السريرية والجينومية والنسخية والبروتيومية.