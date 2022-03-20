اليوم 07:32
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
تطوير محطة توليد الطاقة بالنحوة
تطوير محطة توليد الطاقة بالنحوة
21 مارس 2022 00:44

الشارقة (الاتحاد)

 أنجزت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تطوير وتحديث محطة توليد الكهرباء بمنطقة النحوة، من خلال استبدال المولدات الكهربائية الموجودة بالكامل بأخرى حديثة، وفق أحدث النظم العالمية بطاقة إنتاجية 3000 كيلوفولت أمبير، وتمتاز المولدات الجديدة التي تم تشغيلها بأنها لا تصدر ضوضاء، وتغطي الأحمال المستقبلية المطلوبة حتى عام 2027، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير أفضل الخدمات لكافة المناطق.
وأوضح المهندس يوسف الحمادي مدير محطة خورفكان لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، أن تنفيذ مشروع استبدال المولدات القديمة بأخرى حديثة في النحوة سيسهم في تعزيز كفاءة الطاقة بالمنطقة وتخفيض فقدان الطاقة، وأنه نظراً للتطور الذي تشهده منطقة النحوة، والزيادة السكانية والتوسعات العمرانية، حرصت الهيئة على تطوير محطة التوليد وتوفير مولدات جديدة، تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة من الكهرباء.
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة «أجريكو»، لتطوير وتشغيل وصيانة محطة توليد كهرباء النحوة، وتزويدها بأحدث مولدات الديزل، حيث كانت تضم المحطة 4 مولدات ديزل بسعة 2000 كيلوفولت أمبير وتم تركيب عدد6 مولدات ديزل جديدة بسعة 3000 كيلو فولت أمبير، حيث تم الاتفاق مع الشركة على أن تكون مولدات الديزل الجديدة بأحدث النظم والمواصفات العالمية.
وأضاف مدير إدارة خورفكان في الهيئة المهندس أحمد الملا، أن منطقة النحوة من المناطق ذات الطبيعة الجبلية والبيئية الخاصة، لذا حرصت الهيئة على أن تكون المولدات الجديدة ذات مواصفات بيئية خاصة، تتناسب مع ما تشهده المنطقة من توسعة في البنية التحتية.

خورفكان
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
آخر الأخبار
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
الرياضي
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
اليوم 02:19
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
الرياضي
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
اليوم 02:14
جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الروسي برئاسة وفد الإمارات (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: حاجة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في أوكرانيا
اليوم 01:03
متظاهر يرفع عَلَم السودان خلال الاحتجاجات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة: أزمة غذاء في السودان بحلول سبتمبر
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©