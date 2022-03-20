تطوير محطة توليد الطاقة بالنحوة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تطوير وتحديث محطة توليد الكهرباء بمنطقة النحوة، من خلال استبدال المولدات الكهربائية الموجودة بالكامل بأخرى حديثة، وفق أحدث النظم العالمية بطاقة إنتاجية 3000 كيلوفولت أمبير، وتمتاز المولدات الجديدة التي تم تشغيلها بأنها لا تصدر ضوضاء، وتغطي الأحمال المستقبلية المطلوبة حتى عام 2027، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير أفضل الخدمات لكافة المناطق.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي مدير محطة خورفكان لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، أن تنفيذ مشروع استبدال المولدات القديمة بأخرى حديثة في النحوة سيسهم في تعزيز كفاءة الطاقة بالمنطقة وتخفيض فقدان الطاقة، وأنه نظراً للتطور الذي تشهده منطقة النحوة، والزيادة السكانية والتوسعات العمرانية، حرصت الهيئة على تطوير محطة التوليد وتوفير مولدات جديدة، تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة من الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة «أجريكو»، لتطوير وتشغيل وصيانة محطة توليد كهرباء النحوة، وتزويدها بأحدث مولدات الديزل، حيث كانت تضم المحطة 4 مولدات ديزل بسعة 2000 كيلوفولت أمبير وتم تركيب عدد6 مولدات ديزل جديدة بسعة 3000 كيلو فولت أمبير، حيث تم الاتفاق مع الشركة على أن تكون مولدات الديزل الجديدة بأحدث النظم والمواصفات العالمية.

وأضاف مدير إدارة خورفكان في الهيئة المهندس أحمد الملا، أن منطقة النحوة من المناطق ذات الطبيعة الجبلية والبيئية الخاصة، لذا حرصت الهيئة على أن تكون المولدات الجديدة ذات مواصفات بيئية خاصة، تتناسب مع ما تشهده المنطقة من توسعة في البنية التحتية.